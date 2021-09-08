史上最偉大足球員揭曉！　牛津大學教授「7指標演算法」得出答案

▲C羅日前踢進第110球破紀錄。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

足球界有個一直以來難解的問題 ─ 誰是史上最偉大的足球員？現在牛津大學一名數學教授宣稱，他已經破解了這個難題，答案就是C羅（Cristiano Ronaldo）。

綜合外電報導，數學教授克勞佛德認為現代問題應該用現代方法解決，所以他運用一項獨特的演算法，將各時期的各族球員在場上的表現比較一番；本身就是一個超級足球迷的克勞佛，解釋他如何為這項演算法建立各種篩選條件。他設計7項指標來評估足球史以來的所有傳奇人物，獲得第一名的資格首先得要贏過2次金球獎，或是在1956年該獎設立以前被視為當世代最偉大足球員才行。這樣篩選剩下來的球星只有C羅、梅西、馬拉度納、羅納度等10人。

7項指標中，第一項是俱樂部獲得的獎盃數，C羅勝出；第二項是國際比賽獎盃數，巴西的羅納度（Ronaldo）勝出；第三項是俱樂部進球數，普斯卡斯（Ferenc Puskas）勝出；第四項是國家隊進球數，C羅勝出；第五項是金球獎獎盃數，梅西勝出；第六項是保持的紀錄數，C羅勝出；第一項是「Z元素」，意思是靠自身的力量帶領球隊的能力，梅西拿下最高分。

克勞佛表示總和7項指標最高分的人就是C羅，接下來依序是梅西、比利（Pelé ）、普斯卡斯、羅納度、馬可·范巴斯滕（Marco van Basten）、迪斯蒂法諾（Alfredo di Stefano）、普拉蒂尼（Michel Platini）、馬拉度納、克魯伊夫（Johan Cruyff）。