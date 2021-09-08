小甜甜布蘭妮要自由了！　爸向法院提出請願書「終止監管關係」

▲布蘭妮父親提出終止監管關係請願書。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名歌星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）先前控訴父親和律師等人，透過監管聯手控制她的風波延燒，到美東時間7日，終於讓她父親同意向法院提出請願書，結束長達13年的監管人生。

綜合霧電報導，小甜甜布蘭妮父親詹姆斯（James “Jamie” Spears）於美東時間周二（7日），向洛杉磯高等法院提出請願書，指出布蘭妮「已經能夠讓法院重新考慮，監管關係是否可以畫上句點」；內容接著指出她現在的狀態已經變得夠好，監管關係可以不需要再繼續下去。

今年39歲的小甜甜布蘭妮，從去年到現在已經連續2次試圖要終止她父親的監管人身分，今年的這次嘗試之所以得到外界更廣大的關注，是因為身為歌手的她在舞台之外卻處處被噤聲，在多次被迫缺席後，終於有機會站上法庭為自己發聲，控訴父親、醫療團隊、律師甚至是本該保護自己的保鑣的惡行。

布蘭妮7月一次23分鐘的聽證會陳述中，表示自己一直想再生小孩，卻因會影響到事業和經濟收入等理由被強迫在內安裝避孕環；6000萬美元的資產全被父親掌控在手中；不能自由和男友見面，甚至不能花自己的錢。此外她更控訴遭到「下藥」，她的醫師在今年2月將她的藥物換成「鋰」，而服用該藥物只需要幾個月的時間，就能讓人從精神恍惚中的狀態淪為精神障礙。

布蘭妮在陳述中還說出其他種種控制她的手段，她不斷提到「想要拿回人手的主控權」、「我想要自由」、「我想要立刻結束監管關係，而且不必再接受評估」。之後社群網路上「#freebritney」（放布蘭妮自由）再次成為熱門標籤，來自四面八方的壓力也迫使詹姆斯必須做出回應。

報導指出，詹姆斯的請願書更強調要結束監管關係的條件裡，並沒有要求布蘭妮重新接受精神評估，「監管關係讓布蘭妮女士能夠度過她人生裡的重大危機，戒斷毒品並精進她的歌手生涯，同時讓她的經濟情況保持穩定。但最近狀況已經改變，布蘭妮女士公開表達她對監管關係帶來的控制的沮喪，並懇求法院『讓她拿回自己的人生』。」

