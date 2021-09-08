年底前疫苗總數達120億劑　製藥生產聯盟：足夠覆蓋全球人口

▲疫苗生產有望在年底達到足夠覆蓋全球人口的數量。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

國際製藥生產聯盟主席奎尼（Thomas Cueni）7日表示，各大藥廠生產在今年年底前量產的COVID-19疫苗數，能夠符合世界衛生組織（WHO）的目標，生產足夠覆蓋全球人口的劑量。

綜合外電報導，奎尼於瑞士日內瓦舉行的記者會上表示，COVID-19疫苗全球生產量在9月底前將達到75億劑，儘管富裕國家和貧窮國家之間的疫苗覆蓋率差距非常大，但在年底前各大疫苗廠商能夠達到足夠覆蓋全球人口劑量的目標。

科學數據分析公司「Airfinity」指出，各大藥廠每個月可生產15億劑COVID-19疫苗，到今年年底全球產量會來到120億劑，等於即使疫苗覆蓋率已遙遙領先的富裕國家，想擴大讓所有12歲以上人士都接種疫苗，貧窮國家能分到的疫苗至少也有12億劑。

國際製藥生產聯盟指出2022年中，疫苗產量將會達到240億劑，高出全球需求的疫苗總數。

輝瑞執行長柏爾拉（Albert Bourla）表示，疫苗生產總量達到WHO「公平分配」的目標。輝瑞BNT將在年底前，將其占比41％的疫苗分配給中全美的收低收入戶家庭；另一家美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）則會分配超過一半的疫苗數。

柏爾拉表示要達成WHO設定的目標是可行的，提供全球各國至少10％的人口接種疫苗，以目前各大藥廠生產的速度來看沒有問題，「我認為式的，我們會達成目標，明年我們應該就有足夠的疫苗讓想接種的人接種，然後就會遇到現在富裕國家遇到的情況，大家會開始不想打疫苗。」



