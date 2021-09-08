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貝萊德集團投資中國　「金融巨鱷」索羅斯砲轟：悲慘錯誤

▲▼「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）批評貝萊德集團押注中國，會危及美國安全利益。（圖／達志影像／美聯社）

中央社紐約6日綜合外電報導

金融界億萬富翁暨慈善家索羅斯（George Soros）近來猛烈砲轟投資中國的行為。他投書美媒，批評貝萊德集團押注世界第2大經濟體將使客戶資金曝險，還會危及美國安全利益。

在執行長芬克（Laurence Fink）領導下，作為全球最大資金管理業者的貝萊德集團（BlackRock Inc.），引領全球進軍中國資產管理業。

貝萊德集團2個月前通過核准，成為中國第一家全外資擁有的共同基金公司，上月開始提供投資商品給中國個人客戶。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天刊出索羅斯的投書，他表示：「現在，把數以十億計美元投入中國是悲慘錯誤。」

「貝萊德集團的客戶有可能虧錢，更重要的是，美國與其他民主國家的安全利益將會受損。」

索羅斯寫道，中國國家主席習近平認為所有中企都是「一黨制國家的工具」，而貝萊德集團似乎誤解了習近平。

索羅斯表示，中國抑制市場的措施始於去年突然喊卡螞蟻集團的首次公開募股（IPO），此後逐步強化限制，例如叫車服務公司滴滴出行赴美上市後遭整改，中國補教業面臨打壓等。索羅斯也提到，貝萊德的經理人應該明白「中國房地產市場正在醞釀一場巨大危機」。

他並表示：「如今美國與中國正陷於壓制與民主這兩種治理體系的生死衝突。」

索羅斯近幾週已數度撰文警告，中國發動一波撼動市場的打壓措施，外界不應與習近平統治下的中國建立更緊密的經濟關係。

上月他已投書華爾街日報，譴責習近平是「全球開放社會最危險的敵人」，接著又在英國「金融時報」（Financial Times）主張美國國會應通過法案，限制資產經理人只能投資「實際治理架構透明、符合股東立場的企業」。

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