塔利班宣布組成新政府　聯合國認證「恐怖份子」出任新總理

▲塔利班建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」後，7日宣布新政府名單。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

極端組織「塔利班」3日宣布建立阿富汗新政權後，7日宣布組建新政府並公布了「阿富汗伊斯蘭酋長國」的政府架構和部分政府官員名單，新任代理總理將由前外交部長和副總理穆罕默德•哈桑（Mullah Mohammad Hasan Akhund）擔任，他也是聯合國（UN）恐怖名單的一員。

根據《環球網》報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）7日喀布爾的記者會宣布阿富汗新政府的官員名單，除了穆罕默德•哈桑將擔任代理總理外，該組織共同創辦人、現任政治委員會主席巴拉達爾（Mullah Baradar）和哈納菲（Abdul Salam Hanafi）共同擔任副總理。

▲塔利班高層領袖之一巴拉達爾（Mullah Baradar）。（圖／路透）

另外，歐瑪之子雅庫布（Mullah Yaqoob）擔任代理國防部長，哈卡尼網絡（Haqqani network）創始人之子希拉傑丁•哈卡尼 （Sirajuddin Haqqani）則出任內政部長，塔利班高層穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）被任命為代理外交部長，「哈卡尼網絡」領袖哈卡尼（Khalil Haqqani）擔任代理難民部長。

其他成員還有赫達亞拉•巴德里擔任代理財政部長，阿卜杜勒•哈基姆•沙蒂為代理司法部長，穆罕默德•伊德里斯擔任中央銀行代理行長。

此外，阿富汗《黎明新聞》（Tolo News）則指出，塔利班最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）將對一個新的管理委員會擁有最終權力，總統於他之下。《衛報》分析，艾昆薩達將扮演類似伊朗最高領袖的神權政治角色。

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