不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症　最快2021年底公布

▲除了疫苗，輝瑞在公布積極開發的新冠口服藥物，最快年底揭曉結果。（圖／路透）

記者許凱彰／綜合外電

美國知名藥廠輝瑞與的德國BNT聯合開發的新冠疫苗，在國際上受到不少討論，所研發的mRNA疫苗在國際上的需求從沒少過。不過，除了正在普及的疫苗外，公司仍積極研發「口服藥」，可緩解輕症患者的症狀、阻止病情惡化，目前已進入臨床試驗，初步的結果最快可望在2021年底公布。

根據科學時報（Science Times）報導，輝瑞藥廠與德國 BioNTech研發了新冠肺炎疫苗，在過程中，他們發現使用新型口服藥物的方式，有望達到一定程度的緩解，同時也具備「預防重症」的功效，可以在病毒感染的初期自行運用口服的方式先行治療。

在過去的18個月當中，輝瑞、BNT針對新冠肺炎（COVID-19）共同研發出 PF-07321332口服藥物，屬於蛋白酶抑製劑抗病毒的藥物。報導中提到，雖然疫苗可以降低住院，甚至死亡的風險，還可以在患病期間服用一些藥物避免惡化，但這一款PF-0732133是有望成為在感染初期就可以自行服用的口服藥物。

據了解，蛋白酶抑制是可以有效病毒複製的一段過程，這類的技術最早被使用在愛滋病、肝炎。 PF-07321332於7月開始第一階段的臨床，將該藥投在新冠肺炎重症病患以及高風險病人身上；第二段則是於8月開始著手。

輝瑞對此表示，計劃包括多項正在進行和計劃中的臨床試驗，用於評估這種早期治療候選的藥物，可能用於廣泛的患者群體。然而，初步的結果，可望在2021年底公布。