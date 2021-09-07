神秘「綠色火球」劃破夜空　英法聽見巨大爆炸聲

▲法國不列塔尼目擊到綠色火球劃破夜空。（圖／翻攝自Twitter／NicolasArzur）



記者王致凱／綜合報導

英吉利海峽兩岸部分地區，5日晚間天空中突然出現一個神秘的巨大「綠色火球」，將個夜空照亮有如白晝，並且伴隨巨大爆炸聲，引起民眾議論紛紛。專家認為，這可能是一顆小行星高速進入大氣層，推測墜落在法國布列塔尼或海峽群島以南海域。

英國BBC報導說，這個「綠色火球」出現在英國夏令時間5日22時45分左右，在澤西島和法國不列塔尼都有攝影機捕捉到火球劃破夜空的畫面。

英國流星追蹤組織「火球聯盟」成員吉姆羅（Jim Rowe）表示，這枚「火球」可能是一顆小行星或彗星高速進入大氣層所形成的現象。他補充說，雖然火球看似巨大，但實際上尺寸可能只有拳頭那麼大。

法國媒體報導指出，在法國北部海岸和英國南安普頓都有人目擊到這顆綠色火球，法國氣象學家圖爾（Stéven Tual）也正好在駕車途中目擊到此奇景。圖爾接受法國媒體採訪時說，「那天晚上非常晴朗，突然間我看到一個物體飛過，發出綠白色的光照亮了天空。」

英國流星追蹤組織SCAMP也透過圖片說明稱，這顆隕石從法國由南自北穿過不列塔尼半島上空，最終落點未知，可能墜落大西洋，但也有可能落在陸地上。

Il s'agirait d'une météorite. L'objet lumineux est en tout cas bien visible sur la webcam du port et du barrage d'Arzal (#Morbihan), près de #Vannes #Bretagne pic.twitter.com/nMyz53Nq3i — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 5, 2021

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