1.3兆元「尼加拉瓜運河」只開10公里爛尾路　中國人成詐欺同義詞

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與信威集團負責人王靖，簽約建造尼加拉瓜運河的風光畫面，結果全是騙局。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

2010年代轟動世界的「尼加拉瓜運河」計畫，當時號稱投入500億美元（約新台幣1.3兆元）承攬工程的「信威集團」，在中國這一波整頓資本市場行動中，因為多次公告信用債違約已經被摘牌下市，負責人王靖也捲款人間蒸發，結果整個運河工程，也只雇用30幾個人，開了一條10公里的小路，整個騙局被揭穿後，也讓全球質疑中國的金融監管能力。

根據BBC中文版報導，2012年，正當中國政府號召企業出海、開始提出一帶一路等設想之際，信威集團在香港成立了「尼加拉瓜運河開發投資有限公司」（HK Nicaragua Canal Development），並與尼加拉瓜當局高層密切聯繫，號稱要投資500億美元，建設一條連接加勒比海（大西洋）和太平洋長達278公里的新運河。

這個工程在當時轟動全球，被視為巴拿馬運河的競爭者，產生的經濟和地緣政治影響遠遠超出運河本身，美國過去提出過類似的工程構想，但是因為技術上有很大的困難，以及可能對雨林等自然生態造成破壞，最後並沒有付諸實現。

2014年王靖與尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）高調開工，並且在剪綵時宣稱，整個投資項目可以創造40萬個工作機會。

▲信威集團雖然已經摘牌下市，但官網還在運作，並且可查到董事長王靖的簡介。（圖／翻攝自信威集團官網）



王靖藉由尼加拉瓜運河等海外投資項目，成功在中國A股上市，在媒體宣傳下，上市後信威公司股價不斷上升，總市值高達2000億人民幣（約新台幣8500億元），巔峰時期彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）推測王靖的淨資產高達102億美元（約新台幣2800億元），但是到了2016年，媒體不斷揭露王靖和信威集團財報造假，直到2021年才被摘牌下市。

中國媒體2021年7月報導指出，在所有投資者中，光是中國國家開發銀行一家就至少向信威集團提供280億元人民幣（約1200億新台幣）的資金，甚至在王靖人設崩壞後，仍繼續向信威投資。

▲2013年環保團體就抗議興建尼加拉瓜運河。（圖／達志影像／美聯社）



BBC報導指出，香港「尼加拉瓜運河開發投資有限公司」總部所在大樓，現在早已人去樓空，而多年來，包括國際人權組織以及反運河的尼加拉瓜民眾，不斷批評尼加拉瓜政府建運河的決定，在中國以外的世界各地，有關尼加拉瓜運河的媒體報導道中，「中國人」這個英文字帶上了巧取豪奪、詐欺等非常負面的色彩。