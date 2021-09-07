　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1.3兆元「尼加拉瓜運河」只開10公里爛尾路　中國人成詐欺同義詞

▲▼尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與信威集團負責人王靖。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與信威集團負責人王靖，簽約建造尼加拉瓜運河的風光畫面，結果全是騙局。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

2010年代轟動世界的「尼加拉瓜運河」計畫，當時號稱投入500億美元（約新台幣1.3兆元）承攬工程的「信威集團」，在中國這一波整頓資本市場行動中，因為多次公告信用債違約已經被摘牌下市，負責人王靖也捲款人間蒸發，結果整個運河工程，也只雇用30幾個人，開了一條10公里的小路，整個騙局被揭穿後，也讓全球質疑中國的金融監管能力。

根據BBC中文版報導，2012年，正當中國政府號召企業出海、開始提出一帶一路等設想之際，信威集團在香港成立了「尼加拉瓜運河開發投資有限公司」（HK Nicaragua Canal Development），並與尼加拉瓜當局高層密切聯繫，號稱要投資500億美元，建設一條連接加勒比海（大西洋）和太平洋長達278公里的新運河。

這個工程在當時轟動全球，被視為巴拿馬運河的競爭者，產生的經濟和地緣政治影響遠遠超出運河本身，美國過去提出過類似的工程構想，但是因為技術上有很大的困難，以及可能對雨林等自然生態造成破壞，最後並沒有付諸實現。

2014年王靖與尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）高調開工，並且在剪綵時宣稱，整個投資項目可以創造40萬個工作機會。

▲▼信威集團董事長王靖。（圖／翻攝自信威集團官網）

▲信威集團雖然已經摘牌下市，但官網還在運作，並且可查到董事長王靖的簡介。（圖／翻攝自信威集團官網）

王靖藉由尼加拉瓜運河等海外投資項目，成功在中國A股上市，在媒體宣傳下，上市後信威公司股價不斷上升，總市值高達2000億人民幣（約新台幣8500億元），巔峰時期彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）推測王靖的淨資產高達102億美元（約新台幣2800億元），但是到了2016年，媒體不斷揭露王靖和信威集團財報造假，直到2021年才被摘牌下市。

中國媒體2021年7月報導指出，在所有投資者中，光是中國國家開發銀行一家就至少向信威集團提供280億元人民幣（約1200億新台幣）的資金，甚至在王靖人設崩壞後，仍繼續向信威投資。

▲▼2013年環保團體就抗議興建尼加拉瓜運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲2013年環保團體就抗議興建尼加拉瓜運河。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導指出，香港「尼加拉瓜運河開發投資有限公司」總部所在大樓，現在早已人去樓空，而多年來，包括國際人權組織以及反運河的尼加拉瓜民眾，不斷批評尼加拉瓜政府建運河的決定，在中國以外的世界各地，有關尼加拉瓜運河的媒體報導道中，「中國人」這個英文字帶上了巧取豪奪、詐欺等非常負面的色彩。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
璨樹飆長胖「睜開颱風眼」！鄭明典曝恐怖特徵
火車站苦等朋友！13歲少女被司機擄上車　載去給7男輪流性侵
雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！　節目方回應「哭倒在地」
快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬
短髮妹遇「天兵鎖匠」氣炸　網看身材全歪樓：妳說得都對
減肥不碰白飯？醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非洲國家接連發生政變　國際默許恐致「骨牌效應」

1.3兆元「尼加拉瓜運河」只開10公里爛尾路　中國人成詐欺同義詞

神秘「綠色火球」劃破夜空　英法聽見巨大爆炸聲

海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性侵

Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

啦啦隊「太火辣」慘遭解散！竟因球員老婆吃醋了　粉絲集體崩潰

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才確診...肺早就全壞掉

911恐攻犧牲喪命！他們「還沒出生」就痛失父親：好希望爸別太勇敢

911恐攻20周年前　主嫌世紀審判時隔17個月重啟！5被告將出庭

日診所9醫護違規「撿殘劑」打第3劑　竟辯稱：怕浪費疫苗

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

失聰英國蹲獵犬患「分離焦慮症」 主人溫柔碰額頭安撫互動超有愛

非洲國家接連發生政變　國際默許恐致「骨牌效應」

1.3兆元「尼加拉瓜運河」只開10公里爛尾路　中國人成詐欺同義詞

神秘「綠色火球」劃破夜空　英法聽見巨大爆炸聲

海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性侵

Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

啦啦隊「太火辣」慘遭解散！竟因球員老婆吃醋了　粉絲集體崩潰

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才確診...肺早就全壞掉

911恐攻犧牲喪命！他們「還沒出生」就痛失父親：好希望爸別太勇敢

911恐攻20周年前　主嫌世紀審判時隔17個月重啟！5被告將出庭

日診所9醫護違規「撿殘劑」打第3劑　竟辯稱：怕浪費疫苗

快訊／台南新化深夜紡織工廠火警　濃煙悶燒搶救中

連4年三星頤宮排第2名　網友熱議10大台北米其林餐廳排行榜　

非洲國家接連發生政變　國際默許恐致「骨牌效應」

台南球場燈光暗　江少慶意外林安可3壞球照打

這38歲你敢信？李佳穎玩童顏濾鏡「根本0差別」小8歲Lulu一比氣炸

小刀、K ONE陳年舊合照出土！　網掀回憶殺：台灣唯一刀群舞男團

19家證券期貨業須設資安長　2022年Q1前完成！

吃飯隔板聊天太大聲！　夏宇童慘被別桌爆《尚氣》電影雷

申皓瑋觸擊沒點好變安打　洪總：因禍得福

反骨的本田小狼！HONDA「白牌輕檔」改裝參加越野比賽

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

少女海邊玩球遭「拖入水中」洩慾

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

高端「明年目標銷售1億劑」彭博用1字形容

俄3名候選人「同名同姓」還長同款　本尊無奈

13歲少女被司機擄上車　遭7男性侵

致命烤肉大餐？一覺醒來「7家人死1昏迷」

日本「黑潮大蛇行」現身　鄭明典：冬天偏冷

哈利梅根將帶女兒回英　王室：厚臉皮！

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

阿富汗隔簾上課畫面曝　這校長回嗆塔利班

性侵10歲鄰居妹！　12歲少年：爸媽每天都這樣

更多熱門

相關新聞

911恐攻犧牲喪命！她淚訴：希望爸別太勇敢

911恐攻犧牲喪命！她淚訴：希望爸別太勇敢

隨著塔利班組織（神學士，Taliban）重掌阿富汗政權，喚起美國對911恐怖攻擊事件的悲慘回憶，如今該事件即將於11日迎來20周年，罹難消防員的遺腹子女其實都沒親眼見過父親、也未曾親耳聽到父親的聲音，他們在參與紀錄片拍攝時才終於透過20多年前的影像與音檔，與天上的父親「重逢」。

911事件20年前　美將重啟恐攻主嫌世紀審判

911事件20年前　美將重啟恐攻主嫌世紀審判

女在醫院工作　好友不讓她參加婚禮

女在醫院工作　好友不讓她參加婚禮

巨乳妹自認辣到「閨蜜的男人想約我」

巨乳妹自認辣到「閨蜜的男人想約我」

幫同事買午餐　男買彩券中最大獎

幫同事買午餐　男買彩券中最大獎

關鍵字：

尼加拉瓜運河信威集團王靖北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面