啦啦隊「太火辣」慘遭解散！竟因球員老婆吃醋了　粉絲集體崩潰

▲俄羅斯曲棍球隊「喀山雪豹」（AK Bars）的啦啦隊慘遭解散。（圖／翻攝Instagram@barsangels_kazan）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯「大陸曲棍球聯賽」（KHL）賽季即將到來，其中一支球隊「喀山雪豹」（AK Bars）卻宣布，由於擔心球員的老婆吃醋，因此將解散啦啦隊，營造隊上的「家庭友善」氛圍。許多紛絲對此感到非常崩潰，不僅砲轟球隊決策，甚至在網路上發起連署，希望能夠再次看見啦啦隊員的精采演出。

▲啦啦隊自從1998年起就為「喀山雪豹」演出。（圖／翻攝Instagram@barsangels_kazan）

綜合外媒報導，「喀山雪豹」的決定引爆輿論爭議，前啦啦隊長巴里耶娃（Rigina Barieva）認為，應該是有人的老婆對漂亮女孩「反應不太好」，球隊才會放棄整個團隊，「儘管我已經離開啦啦隊，卻仍非常希望這個團隊能夠繼續經營，因為這個團隊非常優秀、強大，而且女孩們都很漂亮」。

▲粉絲們正在發起請願，希望能夠再次看見啦啦隊的精采演出。（圖／翻攝Instagram@barsangels_kazan）



啦啦隊在Instagram上發文表示，她們每天都收到許多粉絲的訊息、留言和電話，「謝謝你們的關心，我們將會繼續支持球隊，並把歡樂帶給球迷。謝謝你們，我們愛你們」。



粉絲也在請願網站Change.org發起連署，要求恢復啦啦隊編制。他們指出，這支啦啦隊起源於1998年，演出品質一直都非常優秀，從來沒有發生過表現不良的事件，因此這個決定「不論對啦啦隊女孩或者球迷而言」都非常不公平。

這份請願書目前累計500多份簽名，至於球隊發言人則表示，他們正在學習家庭價值及文化休閒的重要性。