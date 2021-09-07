日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才確診...肺早就全壞掉

▲男子送院後並無外傷卻死亡，院方這才發現他早已新冠重症。（圖／Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣8月發生一起汽車追撞事故，造成一名50多歲男子死亡，死者送院後確診新冠肺炎。事實上，該名男子到院時並沒有外傷，不過醫院在調查死因時，卻發現死者的肺部由於引發重症，根本沒有一處是完整的，研判他是因「快樂缺氧」死亡。

根據《朝日電視台》、《共同通信社》報導，50多歲的死者8月30日上午7時半左右，開車行經一處紅綠燈時，突然低速撞上前方等待紅燈的車輛，待對方下車查看後，卻發現肇事者趴在方向盤上失去意識。警消獲通報趕往現場後，該名男子已經心肺停止。儘管沒有外傷，被送往醫院治療後，仍不幸死亡，死後確診新冠肺炎。

急救的醫師為了調查死因使用電腦斷層替他檢查，沒想到卻發現死者的肺部沒有一塊是正常的，肺炎已經非常嚴重，因此判斷他是因新冠肺炎引起缺氧，才會死亡。然而該名男子明明已經引發為重症，但是卻毫無自覺，甚至能夠自己駕車出門，疑似是死前處於快樂缺氧的情況。

埼玉醫科大學綜合醫療中心的岡秀昭教授提醒，快樂缺氧一定會有前兆，例如病患會出現持續性的高燒，會是動了一下就開始喘等，如果出現這種症狀，千萬不要一個人開車去醫院，在沒有人照顧的況下移動是非常危險的。如今日本因為醫療資源緊繃，大部分的確診患者都等不到病床，因此岡秀昭也提醒，千萬要提高警覺。

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