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911恐攻20周年前　主嫌世紀審判時隔17個月重啟！5被告將出庭

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 911恐怖攻擊奪走近3000條性命。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社古巴關達那摩灣6日綜合外電報導

美國911恐怖攻擊事件即將屆滿20週年，當局明天將重啟相關法律程序，再次將涉嫌策劃這起恐攻的5名被告送上軍事法庭，盼能為這場曠日持久的「世紀審判」畫上句點。

2001年9月11日上午，蓋達組織（Al-Qaeda）恐怖分子挾持4架民航客機，其中3架分別撞上紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓（Twin Towers）和美國國防部，另一架則被機組員制伏並墜落在賓州，共釀成近3000人死亡。

法新社報導，關達那摩灣海軍基地監獄關押的都是美國在「反恐戰爭」（War on Terror）逮捕的嫌疑人，自稱911恐攻首腦的巴基斯坦籍人士穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）和另外4名被告被關押在此已近15年。

這將是自2019年初以來，5人首度在軍事法庭出庭受審。

此案因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行而暫停審理17個月後，訴訟程序可能將從中斷之處繼續展開。辯護律師試圖聲稱，穆罕默德等人遭美國中央情報局（CIA）拘留期間持續受到嚴刑拷問，因此政府握有的大多數證據並不符合資格。

新任軍事法官、空軍上校麥卡爾（Matthew McCall）是此案的第8位法官，他5日暗示審判將會緩慢開始，而明天將舉行一場著重於其本身資格的初步聽證會。戰爭罪行法庭准許雙方律師質疑新法官可能存在偏見。

本週剩下的時間主要是與軍事檢察官和辯護團隊會面。

由於有數十項動議要求軍事檢察官提出他們拒絕交出的證據，辯護律師表示，預審階段很容易再持續一年，讓陪審團審判和判決的希望都遙遙無期。

穆罕默德等5人將在戒備森嚴、周圍環繞鐵絲網的軍事委員會法庭出庭，每名被告都有自己的辯護團隊。部分911受害者家屬和一大群記者將在旁聽席旁聽。

5名被告在戰爭罪法庭面臨謀殺和恐怖主義等指控，若遭定罪將難逃死刑。

美國總統拜登3日簽署行政命令，指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件，並在6個月內對外公布。（譯者：劉文瑜／核稿：楊昭彥）

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