海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性侵

▲ 少女和友人一起到海邊玩，竟遭人性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國多塞特郡一名少女7月時到海邊玩，開心下水玩球時卻遭一名陌生男子強拉進更深的海域，接著就在數千名泳客面前，在海水的掩護之下對她性侵，直到她的友人靠近才得以脫逃。她至今飽受這起事件帶來的創傷所苦，日前首度公開露面，嫌犯卻仍逍遙法外。

《鏡報》6日報導，這起事件發生於多塞特郡沿海城市伯恩茅斯，這名15歲少女7月18日到海邊消暑，下午約4時下水，和友人一起玩球，過程中不小心將球拋到一名陌生男子旁邊，便詢問對方是否能幫忙丟給她，但對方拒絕。少女於是一面走近男子，一面又問了一次，男子便將球遞還給她，少女再將球拋給友人。

然而，這名男子接著開始向少女攀談，撫摸她的手臂，而少女的友人此時剛好上岸，附近水中只剩下她一人。男子見狀將她推到更深的水域，令她雙腳無法觸地，接著在水下加以性侵。不久後男子的友人靠近，他才停下動作，少女才得以脫身，設法回到岸邊，但男子仍一路跟著她。少女上岸後向友人哭訴，傷心地想躲進廁所，但男子又擋在她面前，要求她的聯絡方式，直到少女的友人將她趕走。

少女日前登上BBC電視節目表示，這起事件令她受到精神創傷，從此不敢出門，總是感到恐懼，也害怕人們的目光。她指出，男子自稱達比（Dabby），目前17歲，來自伯明罕，似乎有巴基斯坦血統，皮膚黝黑，身材瘦削但肌肉發達，留著一頭剛修剪過的黑髮，當時穿著黑色或灰色泳褲。當地警方呼籲，民眾若有任何線索，應積極提供警方。

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