陸國防預算不透明！日防衛相：「重要盟友」台灣與日本息息相關

▲日本防衛大臣岸信夫（圖／資料照）。



記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣岸信夫接受日媒《每日新聞》專訪時，談到中國大陸國防預算在極度缺乏透明度的情況下，不斷增加，粗估已經飆升到日本的4倍。對此，他則表示，這對日本將會是重要隱患，不僅如此，日本的地理位置與台灣相鄰，作為彼此的重要盟友，如果發生什麼事，絕對無法置身事外。

根據《每日新聞》報導，岸信夫提到，日本政府迄今為止不斷致力於發展彈道導彈攔截系統，以及增加防衛與迎擊能力，然而是否能只靠著增強迎擊能力保護日本國民，對此仍然抱持懷疑態度。他甚至還表明，儘管日本安保環境越發嚴峻，但已經沒有時間猶豫了。

▲岸信夫表示，防衛省將會持續申請增加國防預算。（圖／路透）



岸信夫還提到，中國大陸2021年的國防預算估計是日本的4倍，且在不透明的情況下，不斷增加預算。此外中國還擁有第4、第5代戰鬥機和現代化海軍力量，「是日本安保環境的強大隱患」。他強調，日本的年度國防預算不該拘泥於小於GDP 1%的限制，為了因應越發嚴峻的安保環境，防衛省會繼續申請增加預算，以增強防衛能力。

岸信夫同時也提到台灣，他認為，「日本與台灣的物理距離非常接近，對日本而言，台灣發生的事絕對不會與日本無關。台日共享自由、民主等普世價值，台灣是日本的重要盟友，台灣的局勢穩定對於日本的安保環境，甚至是國際社會的穩定和平而言都至關重要。」

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