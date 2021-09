塔利班「開槍」驅離示威者！　喀布爾街頭驚恐奔逃片瘋傳

▲阿富汗首都喀布爾爆發「反巴基斯坦」示威。(圖/翻攝Twitter@SecKermani)

記者吳美依/綜合外電報導

根據《法新社》、《路透社》等外媒最新消息,阿富汗首都喀布爾今(7)日爆發示威,上千人走上街頭抗議,卻引來塔利班「對空鳴槍」驅離,現場民眾陷入恐慌、四處奔逃的影片在社群媒體上流傳。據悉,目前尚無通報傷亡。

A protest was held outside embassy in Kabul today. People in the protest were chanting Anti-Pakistan slogans. Taliban opened gun shots to disperse the crowd.



The protest was supposedly because of the alleged involvement of Pakistan in Panjshir. #Afganisthan #Iran #Pakistan pic.twitter.com/TmA1ZVqJb9 — Muhammad Usman Mallick (@MUsmanMallick) September 7, 2021

Taliban fires to disperse anti-Pakistan protest in Kabul

pic.twitter.com/X5srHDgr6G — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 7, 2021

BBC駐阿富汗及巴基斯坦記者克爾曼尼(Secunder Kermani)表示,塔利班6日奪下反抗勢力最後據點「龐吉夏河谷」(Panjshir Valley),完全掌控阿富汗;據傳,當地巴基斯坦族群支持塔利班的進攻,因此引爆這場「反巴基斯坦示威」。

Anti Pakistan protests in Kabul, happening right now pic.twitter.com/t1SISw9RWY — Saad Mohseni (@saadmohseni) September 7, 2021

Protest in Kabul - with around 1,000 men and women gathered. Chanting slogans against Pakistan, alleging they supported the Taliban in Panjshir... many mentioning the ISI chiefs visit... some also demanding women’s rights. Taliban fighters present too. pic.twitter.com/iOxDsyDpeR — Secunder Kermani (@SecKermani) September 7, 2021

報導進一步指出,喀布爾居民抗議巴基斯坦涉入阿富汗事務,另外還有大約70人集結在巴基斯坦大使館外,抗議所謂「伊斯蘭馬巴德Islamabad,巴國首都)的干涉」,示威者大多都是女性。