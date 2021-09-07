Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

▲印尼在Delta變異株侵襲之下，兒童染疫死亡機率比全球他國數據來得高。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

Delta變種病毒襲捲多國，美國6月下旬到8月中旬青少年與兒童的住院人數上升5倍，美國現有將近5分之1的新增病例是未成年兒童或青少年，雖然目前無法證實Delta變異株是否導致兒童更容易感染或出現重症，但自從Delta病毒7月侵襲印尼以來，已經造成當地孩童染疫死亡病例大增。

綜合半島電視台、英國《天空新聞》報導，印尼截至8月底已有1272名兒童死於新冠肺炎，多數案例的年齡都在5歲以下，但由於偏鄉地區病毒篩檢實施率較低，實際死亡人數可能更高。據印尼兒科協會（IDAI）數據，約有70％以上的兒童死亡病例發生在6月中旬到8月之內，剛好與Delta變異株開始在印尼境內擴散的時間點重疊，自7月以來，印尼每周約有100多名兒童染疫死亡。

▲印尼兒童冒著感染新冠肺炎的風險，開學到校上課。（圖／路透）

IDAI負責人普倫甘（Aman Bhakti Pulungan）博士認為，印尼兒童感染新冠的高死亡率可能出於幾個因素，其一是醫院與診所的兒童治療設施不足，「不平等是問題之一，並非每個地區都有兒科或新生兒的重症加護病房，造成治療上的不平等。」普倫甘表示，人們常言兒童不會受到病毒影響，兒童不易死亡，「但現在，印尼有很多孩子正在死去。」

專家警告，印尼郊區或偏鄉的疫苗接種速度緩慢，形同將未成年人置於染疫危險之中，因為先前還不能打疫苗，有多兒童是被家中尚未接種的家人給感染的。普倫甘擔憂，「印尼不是只有爪哇島和峇里島，全國人口的疫苗覆蓋率還不夠高，就連老年人口也是如此。大部分兒童都是家戶感染，尤其是嬰兒和5歲以下的幼童。」

▲印尼疫苗數量不足，大規模購買與接種中國科興疫苗。（圖／路透）

《天空新聞》指出，雅加達兒科醫生蘇尚托（Agus Susanto）博士表示，防疫規定很難落實於兒童，「口罩容易讓孩童覺得不舒服，勤洗手等生活習慣也常被遺忘。」蘇尚托接著舉例，罹患先天性心臟病、癌症、營養不良、發育遲緩與肥胖等合併症的兒童也更容易觸發或增加染疫風險，「這對印尼兒童對抗病毒的脆弱性也產生一定的影響。」

根據印尼衛生部8月24日統計數據，18歲以下的染疫死亡病例佔印尼全年齡染疫死亡的1％，遠遠高於聯合國兒童基金會公布的全球79國平均0.3％的死亡佔比數據。印尼總統6月底宣布批准中國科興疫苗使用於兒童，印尼藥物監管機構建議12歲至17歲族群接種疫苗，雖然每日感染率開始下降，但似乎來得太遲，已有許多家庭失去摯愛。

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