　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

▲▼ 印尼,新冠肺炎,開學。（圖／路透）

▲印尼在Delta變異株侵襲之下，兒童染疫死亡機率比全球他國數據來得高。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

Delta變種病毒襲捲多國，美國6月下旬到8月中旬青少年與兒童的住院人數上升5倍，美國現有將近5分之1的新增病例是未成年兒童或青少年，雖然目前無法證實Delta變異株是否導致兒童更容易感染或出現重症，但自從Delta病毒7月侵襲印尼以來，已經造成當地孩童染疫死亡病例大增。

綜合半島電視台、英國《天空新聞》報導，印尼截至8月底已有1272名兒童死於新冠肺炎，多數案例的年齡都在5歲以下，但由於偏鄉地區病毒篩檢實施率較低，實際死亡人數可能更高。據印尼兒科協會（IDAI）數據，約有70％以上的兒童死亡病例發生在6月中旬到8月之內，剛好與Delta變異株開始在印尼境內擴散的時間點重疊，自7月以來，印尼每周約有100多名兒童染疫死亡。

▲▼ 印尼,新冠肺炎,開學。（圖／路透）

▲印尼兒童冒著感染新冠肺炎的風險，開學到校上課。（圖／路透）

IDAI負責人普倫甘（Aman Bhakti Pulungan）博士認為，印尼兒童感染新冠的高死亡率可能出於幾個因素，其一是醫院與診所的兒童治療設施不足，「不平等是問題之一，並非每個地區都有兒科或新生兒的重症加護病房，造成治療上的不平等。」普倫甘表示，人們常言兒童不會受到病毒影響，兒童不易死亡，「但現在，印尼有很多孩子正在死去。」

專家警告，印尼郊區或偏鄉的疫苗接種速度緩慢，形同將未成年人置於染疫危險之中，因為先前還不能打疫苗，有多兒童是被家中尚未接種的家人給感染的。普倫甘擔憂，「印尼不是只有爪哇島和峇里島，全國人口的疫苗覆蓋率還不夠高，就連老年人口也是如此。大部分兒童都是家戶感染，尤其是嬰兒和5歲以下的幼童。」

▲▼全球各國鬧疫苗荒，中國透過「疫苗外交」大舉向外捐贈疫苗，圖為印尼開始大規模接種科興疫苗。（圖／路透社）

▲印尼疫苗數量不足，大規模購買與接種中國科興疫苗。（圖／路透）

《天空新聞》指出，雅加達兒科醫生蘇尚托（Agus Susanto）博士表示，防疫規定很難落實於兒童，「口罩容易讓孩童覺得不舒服，勤洗手等生活習慣也常被遺忘。」蘇尚托接著舉例，罹患先天性心臟病、癌症、營養不良、發育遲緩與肥胖等合併症的兒童也更容易觸發或增加染疫風險，「這對印尼兒童對抗病毒的脆弱性也產生一定的影響。」

根據印尼衛生部8月24日統計數據，18歲以下的染疫死亡病例佔印尼全年齡染疫死亡的1％，遠遠高於聯合國兒童基金會公布的全球79國平均0.3％的死亡佔比數據。印尼總統6月底宣布批准中國科興疫苗使用於兒童，印尼藥物監管機構建議12歲至17歲族群接種疫苗，雖然每日感染率開始下降，但似乎來得太遲，已有許多家庭失去摯愛。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性
蘋果發表會要來了！　3亮點一次看
Google地圖掌握「確診者足跡」　4步驟記錄去過哪
條子鴿回擊「沒說謊也沒影射」　網揪1細節怒了
新北幼兒園爆群聚　蔡英文提兩重點：一起度過這次挑戰
14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看
立委兒「生殖器遭狠踹流血」　陳瑩控：對方只願賠1萬
父母迷信祭改！　3少女遭乩童性侵30次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性侵

Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

啦啦隊「太火辣」慘遭解散！竟因球員老婆吃醋了　粉絲集體崩潰

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才確診...肺早就全壞掉

911恐攻犧牲喪命！他們「還沒出生」就痛失父親：好希望爸別太勇敢

911恐攻20周年前　主嫌世紀審判時隔17個月重啟！5被告將出庭

日診所9醫護違規「撿殘劑」打第3劑　竟辯稱：怕浪費疫苗

疫情撕破閨蜜情！女因為「在醫院工作」　好友嚇怕不讓她出席婚禮

通勤時間背單字效率差　東大生分享時間限制心法

陸國防預算不透明！日防衛相：「重要盟友」台灣與日本息息相關

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性侵

Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

啦啦隊「太火辣」慘遭解散！竟因球員老婆吃醋了　粉絲集體崩潰

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才確診...肺早就全壞掉

911恐攻犧牲喪命！他們「還沒出生」就痛失父親：好希望爸別太勇敢

911恐攻20周年前　主嫌世紀審判時隔17個月重啟！5被告將出庭

日診所9醫護違規「撿殘劑」打第3劑　竟辯稱：怕浪費疫苗

疫情撕破閨蜜情！女因為「在醫院工作」　好友嚇怕不讓她出席婚禮

通勤時間背單字效率差　東大生分享時間限制心法

陸國防預算不透明！日防衛相：「重要盟友」台灣與日本息息相關

詹長權／完整疫苗接種率低成Delta缺口　台灣應力拼高一、二劑覆蓋率

皮卡丘來襲！卡比獸懶骨頭太療癒　造型甜甜圈超萌必收

棒籃兩聯盟參加協調會　洋將專案申請就等CDC同意

國巨八月營收98.05億元　IC零組件短缺造成客戶端出貨遞延

江少慶主宰球賽魅力　餅總想起當年林恩宇

臺灣及友邦產品創意行銷暨創業競賽獲獎名單出爐　年輕人創意無限

智伸科8月營收7.14億元　多元產品線布局中和傳統車廠淡季

澆水見7~10公分小蛇爬滿盆栽　挖開根部還有未孵蛇蛋

71.9萬起！現代「Venue格雷灰」登場　超值小休旅掛牌已破6千輛

兄弟下半季貧打！得點圈是關鍵　助總下場指導親自示範

國際熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

高端「明年目標銷售1億劑」彭博用1字形容

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

俄3名候選人「同名同姓」還長同款　本尊無奈

致命烤肉大餐？一覺醒來「7家人死1昏迷」

日本「黑潮大蛇行」現身　鄭明典：冬天偏冷

13歲少女被司機擄上車　遭7男性侵

哈利梅根將帶女兒回英　王室：厚臉皮！

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

HBO《火線重案組》男星疑因吸毒過量死亡　享壽54歲

「新世界工廠」停擺！　服飾大品牌要變貴了

阿富汗隔簾上課畫面曝　這校長回嗆塔利班

更多熱門

相關新聞

新北幼兒園爆群聚　蔡英文提兩重點呼籲「嚴守防疫指引」

新北幼兒園爆群聚　蔡英文提兩重點呼籲「嚴守防疫指引」

國內今（7日）新增8例本土確診個案，新北市佔7例其中幼兒園群聚就佔5例，目前共有5所學校預防性停課，避免感染擴大，對此，總統蔡英文表示，地方政府果斷停課，中央都大力支持且持續協助，「也請大家要嚴守防疫指引，一起度過這次挑戰！」

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才知肺早就全壞掉

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才知肺早就全壞掉

即／幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

即／幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

台東縣高中職以下及年滿12歲學生　23日起開打BNT

台東縣高中職以下及年滿12歲學生　23日起開打BNT

日本贈6.4萬劑AZ！90萬劑BNT本週來　1圖看疫苗到貨量

日本贈6.4萬劑AZ！90萬劑BNT本週來　1圖看疫苗到貨量

關鍵字：

印尼新冠肺炎COVID-19世界疫情兒童染疫Delta染疫死亡東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面