以色列最扯逃獄事件！　6恐怖份子「生鏽湯匙」徒手挖出越獄地道

▲獄方在牆外發現一個寬度只能容納一人的通道。(圖/路透)

記者王佩翊/編譯

以色列發生一件當地史上最大規模的越獄事件,有6名來自巴基斯坦的囚犯挖掘地道,成功逃獄。根據警方調查,6人僅靠著生鏽的湯匙就挖出連結牆外的地道,震驚外界。此外,其中有5人是激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」(Palestinian Islamic Jihad,簡稱傑哈德)的成員,另一人則是解放組織「法塔赫」(Fatah)的指揮官,逃獄後恐造成巨大危險。

根據《太陽報》引述《耶路撒冷郵報》報導,以色列基利波監獄(Gilboa Prison)6日凌晨3時接獲附近農民通報稱,見到可疑人物潛伏在農田中。獄方清點囚犯後,確定有6名巴基斯坦籍的囚犯失蹤,隨後更在牢房的水槽下發現一個連接到監獄外部的可疑地洞,研判犯人是從地道爬出逃獄。

以色列監獄管理局已經投入大規模人力以及資源抓捕逃犯,包含監視車輛、緝毒犬、路障以及檢查哨站。事實上,這6名逃獄的犯人身分並不單純,有5人是激進組織傑哈德的成員,另一人則是解放組織「法塔赫」(Fatah)的指揮官,年齡分布在26歲至49歲。

▲▼以色列8名恐怖分子用湯匙挖地道越獄。(圖/路透)

令人震驚的是,6人用來挖地道的道具竟然是生鏽的湯匙,而他們靠著這個最原始的方法,竟然就這樣成功逃離號稱以色列戒備最森嚴的監獄。

逃獄消息傳出後,數百名激進組織傑哈德的支持者聚集在一起向以色列境內發射燃燒彈,以支持逃獄者。傑哈德的發言人謝哈布(Daoud Shehab)稱,「這是一個偉大的英雄行為,將對以色列的安全體系造成嚴重衝擊。」有報導指出,這些逃獄者將會返回他們的家鄉。

據悉,6人的逃獄計畫非常完善,疑似透過走私手機與監獄外的人聯繫,提前讓人安排接應車輛。此次事件是1987年以來,最大規模巴基斯坦人從以色列監獄逃獄的事件。

