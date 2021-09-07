緊身衣透出渾圓排球乳　她卻怨「辣到沒朋友」：閨蜜的男人想約我

▲美國女模米爾斯（Moriah Mills）稱自己美到沒朋友。（圖／翻攝自IG／thisismoriahmills，下同）

記者張寧倢／編譯

美國紐約27歲的模特兒兼網紅米爾斯（Moriah Mills）在IG上擁有10.2萬粉絲，但她卻聲稱自己是個孤獨的人，連一個女性朋友都沒有，更別說是一整群女生朋友。米爾斯說，這一切都是因為自己太美了，「她們的老公和男朋友都想要我。」另外，她也自曝求學時期因為個性害羞，從來不與人來往。

根據英國《太陽報》報導，米爾斯聲稱自己無法擁有女性之間的友誼，因為她的美貌讓她不能擁有閨蜜，她一直以來都只和自己度過，有點像個獨行俠，但她其實更喜歡陪伴自己，「我不太信任別人，也不擔心沒有最要好的閨蜜，我以前很在意這點，但我現在只愛我自己。」

米爾斯表示，大多數女性很容易對她品頭論足，因為米爾斯的外貌在她們的伴侶間很受歡迎，「她們的老公和男朋友都想要我，我人非常友善，但也許她們覺得我因為我的外貌而太過驕傲自大，真是大錯特錯，我相當腳踏實地。」

米爾斯解釋，自己以前在學校都很害羞，覺得交朋友很難，所以她就努力念書，不與人來往。然而，米爾斯目前正在解決信任的問題，希望能讓她有更多朋友，儘管她並不擔心沒有人陪，因為男性邀約從來沒斷過，「我喜歡浪漫，喜歡備受款待，我從來都不缺喜歡我、想約我出去的男人。」