雙北餐廳開放內用！客人入座「1舉動」惹怒服務生：有90%的人都是

▲各餐廳、美食街都做好相關防疫措施，包括梅花座、設隔板等。圖為示意圖。（圖／記者吳世龍攝）

記者施怡妏／綜合報導

近日先是爆出長榮機師「突破性感染」且確定感染Delta病毒，接著新北市幼兒園傳出群聚感染事件，許多逐漸放鬆的民眾突然又拉起警報。一名在餐廳工作的男服務生表示，客人入座前都會告知，店內採梅花座加隔板的防疫措施，但總會遇到不願配合的奧客，直接將隔板移開，讓他超火大「那是用來保護你們的」。

原PO在Dcard上發文，在雙北的餐廳擔任服務生，若遇到客人要內用時都會告知，店內採用梅花座+隔板的防疫措施，而且只提供一人餐點，不會提供分食用的盤子及餐具，客人也都表示「好，沒問題」，但一到座位上，客人就會立刻移開隔板，上前提醒後，少數比較配合的客人就會把隔板放回去，「真的是少數，我工作的餐廳大約90％的客人會去移動隔板」。

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而大部分的客人會開始說各種理由，像是「我們是同住家人」、「那這樣我們怎麼吃」，甚至還遇過裝可憐的客人說「可是這個好多，人家吃不完」，聽到這些話，原PO更火大，「我知道其他縣市有開放同住可以不用梅花座跟隔板，啊雙北就還沒跟進」，而且就說不能分食了，「問這什麼鬼問題」。

▲許多客人入座後，立刻將隔板移開。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，知道使用隔板很不方便，但這是為了保護大家的安全，希望客人可以好好配合，「畢竟大家吃飯都會把口罩拿掉，你不知道你隔壁桌的客人去過什麼地方，會不會有風險，重點就是大家拜託隔板不要動」，最後喊話同業人員「各位餐飲同業加油！」

貼文一出，網友們留言表示，「就還是有很多聽不懂人話的人啊，辛苦了」、「服務生真的很偉大」、「直接用膠帶黏死啦，想拿還很難拿起來，覺得麻煩就不太會動了」、「就說違反規定就罰錢，罰多一點他們就會怕」、「建議業主隔板直接三秒膠黏桌上」。