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性侵10歲鄰居妹妹！　12歲少年：我爸媽每天都這樣

▲▼性侵10歲鄰居妹妹！　12歲少年：我爸媽每天都這樣。（圖／翻攝自越南中文網）

▲被害女童與監視器畫面。（圖／翻攝自越南中文網）

記者王佩翊／編譯

越南順化發生一起未成年少年性侵女童的案件，這名年僅12歲的少年趁著鄰居家的大人不在家時，竟連哄帶騙地將青梅竹馬拉到房內性侵。少年被逮後竟還向警方表示，「爸媽平時在家都這樣」，他只是有樣學樣而已。

根據《中國報》引述《越南中文網》報導，越南這名12歲少年與被害女童家是鄰居，事發當天，他一如往常跑到鄰居家玩耍，但卻發現對方家裡沒有大人，只有年僅10歲的青梅竹馬。沒想到他卻突然心生歹念，獸性大發地將鄰居妹妹帶到房間內性侵。

事發後，被害的10歲女童痛苦地向外婆告知此事，外婆氣得連忙報警。根據當地村民表示，這名少年缺乏管教，他的父母平時無所事事，根本沒有在教育小孩，甚至還每天在家裡喝得爛醉如泥，對孩子基本上呈放養狀態。

少年被逮後向警方表示，自己會這麼做，是因為「平時在家看到父母也這樣做」，才會有樣學樣，讓偵辦警察震驚不已。而少年的母親在面對警方調查時竟還大言不慚地說，「兩個小孩子在一起根本不會發生什麼事，只不過是鬧著玩而已，我兒子平時很乖的。」

根據警方表示，由於少年年僅12歲，按照當地法律規定，恐怕無法對其追究法律責任。

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