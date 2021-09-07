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搶先全球！古巴「2歲以上幼童」開打新冠疫苗　拚10月重返校園

兒童口罩示意圖（圖／取自免費圖庫pexels）

▲古巴領先全球，自9月6日起2歲以上兒童也有新冠疫苗可打。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社哈瓦那6日綜合外電報導

古巴今天成為全球第一個對2歲以上孩童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的國家，採用的是未獲世界衛生組織（WHO）認可的國產疫苗。

法新社報導，這個有1120萬人口的共產島國目標在學校重新開放前讓所有兒童接種疫苗。

古巴的學校自去年3月以來大多停課，去年底重啟數週，但今年1月再度關閉。古巴政府已宣布各校將在10月和11月逐步重啟，但必須在所有學童都接種後才重新開放。

新學年從今天展開，但是在家中透過電視節目來學習，因為大多數古巴家庭沒有網路。

古巴針對未成年人完成國產疫苗「阿布達拉」（Abdala）和「主權」（Soberana）臨床實驗後，3日展開孩童的疫苗接種作業，從12歲以上開始打。

古巴今天在中部的西恩菲哥斯省（Cienfuegos）開始為2歲到11歲群體配發疫苗。

其他數個國家陸續為12歲以上青少年施打疫苗，部分國家正在對更年幼的孩子進行試驗。

中國、阿拉伯聯合大公國和委內瑞拉等國家已宣布，計劃讓更年幼的孩子接種，但古巴是最先行動的國家。

智利今天批准為6歲到12歲的孩童施打中國科興（Sinovac）疫苗。

古巴是拉丁美洲最先自主研發COVID-19疫苗的國家，但古巴疫苗尚未經過國際科學同儕審查。他們是採用和美國的諾瓦瓦克斯（Novavax）和法國的賽諾菲（Sanofi）疫苗相同的重組蛋白技術，諾瓦瓦克斯和賽諾菲疫苗也在等WHO批准。

自疫情爆發以來，古巴約有5700人染疫病故，其中近半數逝於上月；全國累計約69萬例，光是上月發現的病例就占其中近1/3。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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