新北幼兒園爆群聚「是Delta就頭痛」　台大醫估觀察期至少一個月

▲台大兒童醫院院長黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北板橋某幼兒園爆發群聚，根據新北市公布最新資訊，至今日相關個案至少累積15人，當中有10名幼兒園學童、4名家長、1名老師。專家表示，目前還無法得知源頭，但社區來源的機會大，如果是英國變異株Alpha就很好解釋，是先前社區感染的延續，至於是Delta就比較頭痛，代表在不知不覺間溜進社區；這波疫情至少要觀察一個月。

因應幼兒園疫情，新北市長侯友宜昨晚宣布全市升為「強化二級警戒」，侯友宜上午受訪表示，目前增加2幼兒，3家長確診，累計16例確診，另外匡列的162人採檢陰性，其他陸續匡列、隔離、採檢。另中和某國小因為學童確診，今起緊急停課3天。據了解，該學童是被同住阿嬤傳染，祖孫倆的Ct值為32，研判感染已有一段時間，應與板橋幼兒園無關，至於感染源仍有待疫調釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲16128、16129個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，目前幼兒園群聚脈絡還不清楚，需等待疫調結果，初步推估有兩種可能性，其一是教師夫妻先罹病，再傳染給小朋友，第二種則是小朋友先罹病再傳染給老師、幼兒園。

至於要如何發現比較早感染的人？黃立民說，要找出已經體內沒有病毒，但有抗體的人，如果能找到比較能判斷感染源頭，舉例來說，如果有小朋友家長PCR檢測陰性，找到抗體檢測陽性，兩三週前可能有不舒服症狀，就是比較早的事件。

黃立民指出，目前還無法得知源頭，但社區來源的機會大，如果是英國變異株Alpha就很好解釋，是先前社區感染的延續，至於是Delta就比較頭痛，代表在不知不覺間溜進社區。

黃立民認為，目前這波疫情至少要觀察兩個潛伏期，一個月跑不掉，停課與否可以先等疫調搞清楚。必須學會與病毒共存，沒有必要因為社區有病毒，就搞得生活失序、天下大亂，關在家裡哪裡都不敢去。應該認知，再怎麼防範病毒也會進入，有個案不用太緊張，只要沒有重症、死亡，就沒有關係。