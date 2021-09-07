婆婆在婚禮下毒！新娘傻傻接過杯子蛋糕　新郎爆氣：吃下就死了

▲新娘差點被婆婆毒死。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

國外一名新娘在婚禮當天居然差點被婆婆暗算，原來婆婆疑似不贊同兒子婚事，竟然利用杯子蛋糕對她下毒，不知情的她拿到蛋糕正要吃下去時，幸好被新郎及時阻止，才沒有讓喜事變成喪事。

擔任婚禮策畫師的25歲女子卡莉(Callie)，近來在TikTok上表示，她在某一場婚禮工作時，發現除了原本規劃的婚禮蛋糕，現場突然多出一組來源不明的杯子蛋糕，詢問之下得知是新郎母親「為了確保大家都有蛋糕可以吃」，所以特別準備的。

卡莉當下雖然覺得奇怪，但仍尊重新郎母親的意思，沒想到對方後來拿其中1個蛋糕給新娘吃時，新郎突然跳出來阻止，眾人才發現原來蛋糕裡加了椰子，而新娘對椰子嚴重過敏，若是吃下後果不堪設想。

新郎不但氣到把蛋糕扔到地上，還怒罵母親，「你這個人太可怕了，你從來沒有支持過這段關係，你差點把她送進醫院，她可能會死於過敏性休克」，但對方卻毫無悔意，淡定回「親愛的，每天都會有意外發生」，就好像沒事一樣離開現場。

這名婆婆的恐怖行為讓影片獲得超過100多萬人次點閱，上萬網友驚恐表示，「她絕對是想要謀殺新娘」、「幸好新郎及時阻止」，還有人擔心婆婆以後還有可能再對新娘不利，勸這對新人趕緊把家門鎖換掉。