　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婆婆在婚禮下毒！新娘傻傻接過杯子蛋糕　新郎爆氣：吃下就死了

▲▼結婚,婚禮,新娘。（圖／CFP）

▲新娘差點被婆婆毒死。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

國外一名新娘在婚禮當天居然差點被婆婆暗算，原來婆婆疑似不贊同兒子婚事，竟然利用杯子蛋糕對她下毒，不知情的她拿到蛋糕正要吃下去時，幸好被新郎及時阻止，才沒有讓喜事變成喪事。

擔任婚禮策畫師的25歲女子卡莉(Callie)，近來在TikTok上表示，她在某一場婚禮工作時，發現除了原本規劃的婚禮蛋糕，現場突然多出一組來源不明的杯子蛋糕，詢問之下得知是新郎母親「為了確保大家都有蛋糕可以吃」，所以特別準備的。

卡莉當下雖然覺得奇怪，但仍尊重新郎母親的意思，沒想到對方後來拿其中1個蛋糕給新娘吃時，新郎突然跳出來阻止，眾人才發現原來蛋糕裡加了椰子，而新娘對椰子嚴重過敏，若是吃下後果不堪設想。

新郎不但氣到把蛋糕扔到地上，還怒罵母親，「你這個人太可怕了，你從來沒有支持過這段關係，你差點把她送進醫院，她可能會死於過敏性休克」，但對方卻毫無悔意，淡定回「親愛的，每天都會有意外發生」，就好像沒事一樣離開現場。

這名婆婆的恐怖行為讓影片獲得超過100多萬人次點閱，上萬網友驚恐表示，「她絕對是想要謀殺新娘」、「幸好新郎及時阻止」，還有人擔心婆婆以後還有可能再對新娘不利，勸這對新人趕緊把家門鎖換掉。

@_cal_cifer

Reply to @baileybuttars She was nuts. #weddingplanning #motherinlaw #storytime #weddingvenue #weddinghorrorstory #weddingtiktok #motherinlaw

original sound - Callie

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
59.5萬劑AZ、捷克捐贈莫德納出關！　指揮中心曝施打規劃
新北取消內用機率大！陳時中「一句話」曝決策關鍵
最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」　被傳染者全是
染疫童曾南下看祖父母！　4人隔離採檢出爐
確診家長2天到店買飲料　85度C停業消毒
快訊／午後熱對流旺！　7縣市大雨特報
中秋連假出勤薪資怎麼算？　勞動部一次公布全部算法
北市河濱烤肉還有希望！　柯文哲：時間快到再決定
Delta恐侵幼兒園！前台大醫列「8殘酷特點」：已進社區一陣
驚悚畫面曝！公車安全門突開　女高中生甩車外險死
快訊／防Delta雙北先升三級？　侯友宜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火車站苦等朋友！13歲少女被司機擄上車　載去給7男輪流性侵

金屬風箏線誤觸高壓電線　「全村大斷電」父目睹12歲兒成焦屍

幫同事買午餐順手買彩券　熱心男吃完漢堡傻眼：中2758萬大獎！

2年前就結紮妻還懷第3胎　男綠光罩頂崩潰醫解惑：這情況最有可能

全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

女醒來發現馬桶噴出10幾條魚　4樓住家慘變「水族館」傻眼！

疫情撕破閨蜜情！女因為「在醫院工作」　好友嚇怕不讓她出席婚禮

通勤時間背單字效率差　東大生分享時間限制心法

陸國防預算不透明！日防衛相：「重要盟友」台灣與日本息息相關

見媳婦服侍老公暴怒！婦人抄刀狂砍　99歲尪吃到一半「慘遭斬首」

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

疫情撕破閨蜜情！女因為「在醫院工作」　好友嚇怕不讓她出席婚禮

通勤時間背單字效率差　東大生分享時間限制心法

陸國防預算不透明！日防衛相：「重要盟友」台灣與日本息息相關

見媳婦服侍老公暴怒！婦人抄刀狂砍　99歲尪吃到一半「慘遭斬首」

塔利班「開槍」驅離示威者！　喀布爾街頭驚恐奔逃片瘋傳

穿火辣洞洞裝出席喪禮！她曬照喊「爺爺會挺我」被罵翻

6女童「全裸遊街」　扒光示眾畫面瘋傳！印度村民深信：祈雨超靈驗

婆婆在婚禮下毒！新娘傻傻接過杯子蛋糕　新郎爆氣：吃下就死了

韓國真的太會催！莫德納「今再到貨139萬劑」　342萬劑BNT一次送到

緊身衣透出渾圓排球乳　她卻怨「辣到沒朋友」：閨蜜的男人想約我

日本4度捐疫苗　台北101今晚再點燈「溫暖感心」

張鈞甯媽媽心疼愛女2400長文訴心聲　「港灣永遠都在，累了就回來吧」

「4星座」桃花旺情路卻坎坷　處女太挑、牡羊太像兄弟

鬧區旁也敢！尾隨高中女狂摸私處辯壓力大　色男賠25萬獲緩刑

執行署台南分署法拍國庫入帳1380萬餘元　華廈2戶850萬拍出

柯基「歪鼻露牙齦」ㄎㄧㄤ成殭屍　奴才曝「天生表情包」

最後對話停在「我愛你」　BoA淚崩悼病逝哥哥：你要守護我跟家人

中職二軍／林子崴5局無失分、比賽因雨裁定　桃猿8比0兄弟

張宏陸要求板橋國小幼兒園全面停課　下週視疫情狀況再決定

回應林鶴明批北市漠視警造謠　柯文哲：這麼思念我來拜訪我就好了

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

高端「明年目標銷售1億劑」彭博用1字形容

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

俄3名候選人「同名同姓」還長同款　本尊無奈

致命烤肉大餐？一覺醒來「7家人死1昏迷」

日本「黑潮大蛇行」現身　鄭明典：冬天偏冷

13歲少女被司機擄上車　遭7男性侵

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

哈利梅根將帶女兒回英　王室：厚臉皮！

HBO《火線重案組》男星疑因吸毒過量死亡　享壽54歲

「新世界工廠」停擺！　服飾大品牌要變貴了

馬斯克：特斯拉電動車不再配置方向盤、踏板

更多熱門

相關新聞

大叔嗆教練「練得比你大」2人重逢笑了

大叔嗆教練「練得比你大」2人重逢笑了

健身教練格雷戈（Matt Greggo）站在鏡子前自拍肌肉照時，一名大叔突然走過來，自信滿滿地說，「等等我吧，1個月後，我可以練得比你更大隻」。他們近一年後才再度巧遇，大叔的體態果然變得更結實，2人開心掀起上衣，在鏡子前合照，可愛互動在網路上爆紅。

當招待卻毀了婚宴！女員工「桌邊蹲下」氣壞新娘

當招待卻毀了婚宴！女員工「桌邊蹲下」氣壞新娘

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

女被割草機割掉腳趾　恐怖畫面曝光

女被割草機割掉腳趾　恐怖畫面曝光

新娘離奇墜慘死　嫌疑人是「他」

新娘離奇墜慘死　嫌疑人是「他」

關鍵字：

婚禮新娘過敏婆婆下毒TikTok

讀者迴響

熱門新聞

13縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

小孩染疫症狀曝光！醫警告「特別是腳趾」

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面