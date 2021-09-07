璨樹恐成中颱！　各縣市暴風圈侵襲率出爐

▲目前西北太平洋上有璨樹和康森颱風。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局最新資料，璨樹颱風未來未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，以蘭嶼33%最高，恆春也有30%。而氣象局也預估，璨樹有機會增強到中度颱風。

輕度颱風「璨樹」今早上午8時生成，氣象局表示，依照目前預報路徑，未來很有可能發布海警與陸警，最快預計周五發布海上警報；周六到下周一是颱風最接近的時間，基隆北海岸、東半部整天有雨，午後西半部也會有降雨。

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▼璨樹颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率。（圖／氣象局）



根據氣象局最新資料，璨樹颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，以蘭嶼33%最高，恆春也有30%，其次依序為綠島和台東縣28%、屏東縣和高雄市26%、台南市25%、嘉義縣市24%、雲林縣23%、南投縣和澎湖縣22%、台中市和彰化縣21%，其他縣市則是11到19%不等。

氣象局預估，璨樹颱風未來48-72小時近中心最大風速可能達到每秒35公尺，這也跨過了中度颱風（近中心最大風速每秒32.7公尺）門檻。

氣象局預報，今天（7日）到周四各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，夜晚及清晨新竹以南沿海地區有零星短暫陣雨，今午後北部地區亦有局部短暫雷陣雨；周五各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東部、東南部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周六至下周一璨樹颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日、下周一南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▼最新璨樹颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▲▼雙颱暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）