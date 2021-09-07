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北韓恐在「2天後」大規模閱兵！戰機深夜平壤試飛　南韓承認不平靜

▲▼北韓昨公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）

▲北韓去年75周年黨慶時公開新型ICBM，讓美日軍事專家驚呼連連。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）即將於9日迎來建政73周年的國慶日「九九節」、10月10日迎來朝鮮勞動黨創黨紀念日，而今年更是最高領導人金正恩掌政的第10年，從近來首都平壤美林飛行場集結萬名兵力、且戰機深夜飛行的狀況來看，北韓極有可能在9日進行大規模閱兵儀式，向南韓與美國釋出訊息，且不排除選擇在深夜中進行。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓多名軍方消息人士今（7）日表示，從目前平壤美林飛行場上的閱兵儀式準備狀況來看，平壤當局很可能選擇在9日國慶節當天舉行大規模閱兵，且從軍方掌握的情報來看，平壤極可能在閱兵儀式上公開亮相最新研發的潛射彈道飛彈（SLBM）等戰略武器與戰術型導彈。

另外，北韓國務委員長、朝鮮勞動黨總書記金正恩今年是上台執政的第10年，外界預估平壤當局可能選擇在10月舉行大規模的慶祝儀式。

對此，南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）於7日召開國防部例行簡報會時表示，「我軍（南韓軍）將在美韓情報當局間的緊密合作下，針對北韓內部行程與閱兵儀式等大規模活動嚴密關注。」

金俊樂所稱的「北韓內部行程」，不排除是即將於9日到來的北韓建政紀念日。

駐韓美軍7日上午派遣3架RC-12X偵察機飛行至前線，嚴密監控北韓的軍事動向。

▼北韓可能再度選擇於深夜進行閱兵。（圖／路透社）

▲▼金正恩帥氣進場，準備在閱兵儀式發表談話。（圖／路透社）

報導指出，南韓國防部長徐旭（서욱）昨（6）日前往國會接受質詢時，有人提問「北韓是否將透過此次閱兵儀式公開新武器，進而向我政府與美國施壓？」，他回道，「所以將會針對北韓準備閱兵儀式的各階段、包含閱兵當天等進行嚴密追蹤。」

據悉，北韓2020年10月10日在慶祝朝鮮勞動黨創黨75周年紀念日時，就選擇在深夜進行突擊式的閱兵，如此破天荒的決定讓外媒為之震驚，而在今年1月14日朝鮮勞動第8屆全代會時，也選擇於深夜進行閱兵。

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