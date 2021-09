幫同事買午餐順手買彩券　熱心男吃完漢堡傻眼：中2758萬大獎！

▲男好心有好報中大獎。(圖/翻攝自NC Education Lottery網站)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡北卡羅萊納州男子凱文(Kevin Poole)日前幫同事買午餐時,沒想到好心有好報,順手用美元30元(約台幣827元)買的彩券竟然中大獎,讓他贏得美元100萬元(約台幣2758萬元)。

來自北卡州富蘭克林維爾(Franklinville)的男子凱文,中午買午餐時點了起司漢堡和洋蔥圈,沒想到順手買的彩券竟然讓他中獎,他表示,「我當時幫同事和自己買午餐,因為他昨天也有幫我買,所以這次換我,那裡的漢堡非常好吃,吃完後我拿了彩券」。

凱文領獎時開心表示,自己現在心情非常興奮,「我現在正在蓋房子,以後想買更多土地,想在後面給兒子建造一條越野摩托車賽道,讓他們可以騎」。

