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璨樹一定影響台灣！最快「周五發布海警」　有機會放颱風假地區曝

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「璨樹」今早生成，中央氣象局表示，依照目前預報路徑，未來很有可能發布海警與陸警，最快預計周五發布海上警報，周六到下周一是颱風最接近的時間，基隆北海岸、東半部整天有雨，午後西半部也會有降雨。若颱風直接登陸，那麼北台灣風雨會增加，也可能針對迎風面的東半部發布陸警，放颱風假機率連帶增加。

▲▼璨樹颱風生成。（圖／翻攝RAMMB）

▲璨樹颱風生成，周末將影響台灣。（圖／翻攝RAMMB）

氣象局預報員趙竑表示，未來一周天氣分為三大段，首先是今日到周四，天氣晴朗炎熱且穩定，今日水氣較多，午後西半部、各地山區都有雷陣雨，明後天較為乾燥，僅中南部、各地山區午後有雨，而受東風吹拂影響，這三天夜晚到清晨在新竹以南靠近沿海地區有零星短暫陣雨。

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▲▼璨樹颱風生成。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼璨樹颱風對台影響明顯，氣象局不排除發布海警、陸警可能。（圖／翻攝RAMMB、日本氣象廳）

▲日本氣象廳指出，燦樹稍早生成颱風。（圖／氣象局）

周五颱風璨樹逐漸靠近，台灣附近雲量、水氣增多、午後中南部、各地山區有雨，受外圍環流影響，東部、東南部、恆春半島等迎風面有雨。而周六到下周一是颱風最接近的時間，基隆北海岸、東半部整天有短暫陣雨，午後西半部也會有雨，周日、下周一颱風位處台灣陸地附近，南部也有局部短暫陣雨或雷雨。

趙竑指出，依照目前預報路徑，很有可能會發布海警、陸警，預計最快周五發布海上警報，陸上警報是否發布、何時發布則仍需觀察，颱風路徑是在東部外海到南部外海之間移動，不確定性大，但對台灣一定有影響。若颱風直接登陸，那麼北台灣風雨也會增大，需等待颱風接近，雨區才會更加明朗。

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