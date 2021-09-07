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莫德納混入不鏽鋼！日本又1男接種「問題疫苗」身亡　同批號已3死

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲ 日本已有3名男子接種同批號莫德納疫苗後身亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本接連傳出新冠疫苗受到汙染，先前有莫德納疫苗因瓶內出現異物而暫停使用，二名年輕男子接種被召回的疫苗後身亡。調查發現，瓶內異物為生產設備的不鏽鋼碎片，對人體應不造成影響。然而，6日又有一名男子接種同一批疫苗後喪命。

日本厚生勞動省6日聲明指出，一名49歲男子8月11日接種第二劑莫德納，12日上午身亡。他生前對蕎麥過敏，死因與疫苗的關聯目前不明。《讀賣新聞》報導，男子電腦斷層檢查沒有發現腦出血或心臟問題，將解剖釐清死因。

厚勞省此前於8月底宣布，在5個都縣共8座接種中心發現，合計39個未使用的疫苗瓶中出現異物，均由西班牙工廠生產。而49歲死者與先前二名30多歲死者接種的莫德納疫苗批號皆為3004734，並非混入異物的3004667批號，但因產線相同且生產時間相近，同樣實施召回。

厚勞省1日則根據武田藥品工業公司調查結果指出，上述莫德納疫苗瓶中發現的異物為不鏽鋼，可能是生產設備的碎片，因生產線上金屬零件出問題而混入。由於不鏽鋼會用於人工瓣膜等物品，即使進入體內，帶來醫療風險的可能性也較小。至於二名30多歲男子接種後死亡一事，武田藥品則宣稱，目前無法確認因果關係，認為是偶發案例。

►莫德納混入不明金屬片！日政府證實：2年輕男接種「汙染疫苗」死亡

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