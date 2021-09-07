馬航MH17案荷蘭開庭！　家屬要求「俄羅斯負責」

▲馬航MH17遭擊落案6日在荷蘭開庭。（圖／路透）

文／中央社海牙6日綜合外電報導

馬來西亞航空公司MH17班機2014年在烏克蘭上空遭到擊落，造成298人喪生。荷蘭檢方將4名嫌犯起訴，法院今天開庭審理，罹難者家屬在庭上作證時表示，要向俄羅斯要求正義。《法新社》報導，失去至親的罹難者家屬說，除非造成這起空難的人受到懲罰，否則他們無法和心愛的家人真正告別。

根據國際調查人員說法，馬航這架波音（Boeing）777飛機是遭到一枚從烏克蘭東部發射的俄羅斯製飛彈擊中墜落，發射地點位在親俄的烏克蘭叛軍占領地區。但俄國否認與這起事件有任何關聯。

父親和繼母皆罹難的范德史丁（Ria van der Steen）出庭時引用俄羅斯作家索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）的話說，「他們在說謊。我們知道他們在說謊。他們知道我們知道他們在說謊。」

范德史汀還表示，「我滿懷報復、仇恨、憤怒和恐懼的情緒。我知道他們已離世，我永遠無法再見到他們。但我無法結束這個道別的過程，一定要等到那些造成他們死亡的人為了所作所為被判定有罪。」

4名被告分別是俄羅斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、葛金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko），他們被控謀殺罪，但全都缺席審判，僅普拉托夫有委任律師出庭。

▲范德史丁（左）的父親和繼母皆罹難。（圖／路透）

澳洲女子黎茲克（Vanessa Rizk）的雙親從歐洲度假回來時搭上這班死亡班機。她說，凶手「應為他們令人髮指的行為受到懲罰」。黎茲克從澳洲透過視訊在審判中發言表示，「如果死者是這些凶手的親人，他們會有何感受？（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）和他腐敗的政府會怎麼回答這個問題？」

黎茲克的兄弟詹姆士（James）也呼應道，他們的父母在一場與他們無關的衝突下淪為受害者。「俄羅斯釋出的假訊息及他們的不聞不問和否認事實，令我無法理解。」

未來幾天還有約90名家屬將在審理庭上發言。他們失去的親人名列196名荷蘭籍罹難者和其他澳洲籍與馬來西亞籍罹難者中。審判長史丁休斯（Hendrik Steenhuis）暫定明年9月22日宣判，但也提供可能在同年11月或12月宣判的日期。

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