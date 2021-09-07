璨樹颱風「若走這條路徑非常危險」　影響最大時間曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，位於關島西方的熱帶性低氣壓，今天（7日）上午8時增強為今年第14號颱風「璨樹」（Chanthu）。氣象專家李富城指出，根據歐洲中期天氣預報中心資料，台灣周日將受到颱風侵襲，下周一影響最大。

李富城今分析，根據歐洲模式，14號颱生成後，周日從台灣東南邊上來登陸，並從台中出去，假設走這條路徑，東部、南部雨勢就非常可觀，帶來的災害非常非常大，是十分危險颱風。

▼雙颱共舞。（圖／翻攝RAMMB）

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李富城說，另根據美國全球預報系統，璨樹颱風從巴士海峽穿越，走雷州半島，對台灣好像沒什麼影響；氣象局則預報，颱風周日走到台灣東方海面；而日本氣象廳預報與歐洲中期預報中心一樣，指向台灣東南部，假設是這樣，台灣周日受到侵擾，下周一影響最大。

對於璨樹颱風未來動向，張承傳說，周五之後的天氣變數較大，要看其未來走向而定，目前預報是周五到下周一受其外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有些短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▼各國模式對雙颱最新模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

▼日本氣象廳最新一報璨樹颱風路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）

張承傳分析，璨樹颱風大致以偏西轉西北方向，朝台灣東南方海面前進，至於周五、周六之後怎麼走、未來的增強幅度，由於各模式差異滿大，都還要再觀察。

而6日下午2時生成的康森（Conson）颱風未來動向，張承傳表示，它目前在菲律賓中部群島，未來路徑較明朗，將進入南海潮海南島前進，影響台灣程度較小。

▼康森颱風對台影響較小，未來須關注璨樹颱風動向。（圖／氣象局）

▼最新璨樹颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

