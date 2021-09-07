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痛失國寶！布袋戲大師鍾任壁辭世　享耆壽90歲

▲▼新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁（左）。（圖／翻攝鍾任壁臉書）

▲新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁（左）。（圖／翻攝鍾任壁臉書）

文／中央社

一生為布袋戲傳承而努力的新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁昨晚辭世，享耆壽90歲。雲林縣府去年以其布袋戲人生拍攝成紀錄片「掌中傳啟」，將於10月1日舉辦全球首播，向大師致敬。

雲林縣長張麗善表示，縣府從去年開始為鍾任壁拍攝紀錄片，近期才剛完成，不料就接到他辭世消息，感到傷痛。

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鍾任壁的兒子、新興閣第6代傳人鍾任樑，為父親布袋戲人生所下的註解「世紀人，甲子藝，卅年傳承，滿腔熱忱，一心執念」。

鍾任壁出身雲林縣西螺鎮，為新興閣掌中劇團第5代傳人，雲林縣府文化觀光處表示，新興閣屬於傳自福建漳州紹安的潮調布袋戲，為譜系清晰且久遠的布袋戲流派，不僅全程參與布袋戲在台流傳、發展的過程，更是其中推波助瀾的重要力量之一。

雲林縣政府從去年起為鍾任壁拍攝紀錄片，並預計成為「雲林國際偶戲節—偶戲國際影展」的開幕片，近期剛完成，不料就接到辭世消息，製作團隊無限傷感。

文化觀光處說，鍾任壁每次出席演出場合，總是西裝筆挺亮相，有「布袋戲紳士」之稱，他一生都投入布袋戲，包含布袋戲紮根、推廣及文化宣揚活動。其將掌中藝術帶入校園，讓偶戲文化傳承於國中小及大學生的身上，扶藝術於不輟。

前文化部長鄭麗君在台大就學期間創立「台大掌中戲團」，便邀請鍾任壁擔任指導老師，曾提到鍾任壁是重要的文化啟蒙。

鍾任壁在國內創下2萬場以上的演出，更曾帶著布袋戲到各國表演，足跡遍及亞、歐、美、澳洲等60個國家，演出600場次以上，甚至還將布袋戲傳藝給日本女弟子，將布袋戲開枝散葉到各地，把精緻的掌中文化帶到國際場合，可說是「布袋戲文化外交」的重要推手，也成功打響台灣偶戲的國際品牌地位。

鍾任壁一生獲獎無數，包括1991年獲頒教育部「民族藝術薪傳獎」、2003年被英國劍橋「國際傳記中心」International Biographical Center選入「21世紀台灣偶戲表演藝術傑出人物」，2017年更榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」之「終身成就獎」的最高榮譽。

文化觀光處長陳璧君回憶，鍾任壁最具代表的作品為「大俠百草翁」，在全台掀起鍾任壁風潮，票房場場爆滿，另外在2018年鍾任壁與縣府一起至日本「飯田偶戲節」演出，全程以日語與觀眾互動，精采演出獲得日本觀眾迴響。

雲林縣府提到，24日辦理紀錄片「掌中傳啟」記者會，並在10月1日起舉行的「雲林國際偶戲節—偶戲國際影展」進行全球首播，讓更多戲迷以及觀眾瞭解一代大師對布袋戲的努力與貢獻。

 

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