「知名愛心狗園」遭控賣病犬　利用毛孩賺暴利

▲嘉義的王媽媽狗園（圖）最多曾收容超過800隻流浪狗，在動保界頗負盛名。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

8月底，不肖業者走私154隻名種貓遭查獲，害貓全數被安樂死，引發軒然大波，無獨有偶，本刊最近也接獲2起不肖人士利用毛小孩吸金、詐騙的投訴，其中，嘉義「王媽媽狗園」副園長，被控以救援流浪狗名義吸金，並糾眾痛毆擋他財路的動保人士；另一起則是苗栗縣府評為優等犬舍的「上首尾」，被控以近親繁殖的病犬混充進口名犬販售牟利，負責人挨告還惡意脫產，十分惡劣！

第一間被投訴的「王媽媽狗園」位於嘉義市，有20多年歷史，在動保界相當知名，全盛時期曾收容超過8百隻流浪狗，目前的副園長是王媽媽之子鄭又瑋。鄭原本是問題人物，在地方上逞凶鬥狠、前科累累，因母親年事已高，7年前接手協助經營狗園，還在嘉義縣大林鎮增設第2園區，獲封「救狗達人」，而他浪子回頭的故事也被媒體大幅報導。

只不過，鄭男似乎沒有真正金盆洗手，動保人士A小姐告訴本刊，鄭其實是想藉救狗洗白，但「狗改不了吃屎」，他接手之後，以救援流浪狗的名義對外募款，在動保圈早已臭名遠播。

A小姐說：「鄭男利用臉書粉絲專頁、LINE群組宣傳狗園，時常PO救狗的照片及感人故事，把自己包裝成動保英雄，並用裝可憐、哭窮的手法對外募款，一隻狗隨便都能募到幾10萬元，但帳目不清，錢不知道花到哪裡去了？」

此外，位於苗栗縣竹南鎮的「上首尾」拉不拉多犬舍，也被控利用毛小孩大賺黑心錢。J先生告訴本刊，上首尾曾多次被苗栗縣政府動物保護防疫所評鑑為優等犬舍，並宣稱他們販售的拉不拉多犬是國外引進的優良血統，因為有地方政府背書，又是零負評，想要養狗的J先生於是付了6萬元向犬舍預訂幼犬，沒想到犬舍賣的竟然是病犬，他將遭遇PO上網，卻反遭網路霸凌。

J先生覺得奇怪，寫信向美國知名犬舍求證，發現犬舍不曾賣狗給吳修平，吳是透過其他管道才買到犬隻，J先生說：「我查到他們最後跟國外買狗是2013年，近幾年疑似都是近親繁殖。」J先生更發現，上首尾犬舍曾發生多起類似的消費糾紛，但每次出事就在網路發文先聲奪人，加上有一票死忠粉絲護持，很多飼主只能自認倒楣。

另位受害人K先生則說：「我跟J先生情況類似，前年我告上法院，法官判吳修平賠錢，但他早就脫產，到現在還欠我7千元不還，真的很惡劣！」



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