俄3名候選人「同名同姓」還長同款！　本尊無奈批政治詐騙無極限

▲本尊（右一）為俄羅斯反對派候選人，正遭遇政敵的骯髒手段攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯下議院選舉將於19日展開，聖彼得堡6日派發選舉公報，但其中一名反對派地區參選人維什涅夫斯基（Boris L. Vishnevsky），卻和另外2個與他同名同姓、留著同樣鬍子、剃著同樣髮型的候選人一起競選，形成一幅奇怪的畫面。事實上過去選舉俄羅斯反對派經常得面對類似的「混淆選戰」手法，但這次進階到連外貌也刻意挑選相似的人，讓參選人本人也感到無奈。

根據英國《衛報》報導，自由派的俄羅斯統一民主黨「蘋果黨」（Yabloko）資深黨員維什涅夫斯基，如今在俄羅斯第二大城聖彼得堡的選戰中遭遇對手「陰招」攻擊。他早就知道另外2名被派來混淆選名的對手，刻意把名字改成和他極為相似，這樣的「分身」目的就是要讓選民投錯票、選錯人，從而瓦解反對派進入議院的機會。

維什涅夫斯基本人6日在推特上也分享他和2名分身的選舉公報，「詐騙行為還在繼續」，他說這2名分身不只在名字上動手腳，甚至還改變外觀，「我們都長了鬍子，我想他們臉也有動過手腳。」他說從來沒看過這個誇張的事，痛批根本就是「政治詐騙」。

Мошенничество продолжается.

Мои "двойники", на время выборов ставшие "Борисами Вишневскими", сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались.

Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на участках. pic.twitter.com/16iV3NghoE — Борис Вишневский (@visboris) September 5, 2021

其中一名「分身」本名是拜科夫（Viktor Bykov），據信是為了拍攝選舉公報的大頭照改變自己的外表；一張他在聖彼得堡政府網頁上的照片，明顯頭上毛髮濃密，而且還年輕好幾歲。另一名「分身」本名則叫西米列夫（Alexei Shmelev），真實身分是一名在聖彼得堡工作的銷售經理。

俄羅斯媒體率先踢爆兩人的身分，並表示登記參選以來，除了本尊維什涅夫斯以外，他們根本就沒有公開舉行競選活動，或在任何場合政治亮相，即便就在選舉即將到來的現在，外界都還不知道兩人真面目到底長什麼樣。

事實上俄羅斯人的名字，一般由「名字 父名 姓氏」的順序組成，選舉公報上3名候選人都姓「維什涅夫斯基」，名字都是「鮑里斯」，只有父名不一樣，但拼法也非常接近。