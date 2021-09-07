俄網軍鎖定西方媒體網站「操縱留言風向」　散播親俄文宣和假新聞

▲俄羅斯網軍利用留言營造親俄風向，並散播許多有利於俄羅斯的假新聞。（圖／路透）

文／中央社倫敦6日綜合外電報導

根據今天發表的一篇英國研究報告，西方新聞媒體網站遭親俄羅斯網軍劫持，散播支持克里姆林宮的文宣和假新聞。

卡地夫大學（Cardiff University）的犯罪暨安全研究所表示，該所從西方16個國家的32家大型新聞媒體找到證據顯示，這些媒體遭網軍鎖定，它們的讀者留言受到操控。

被鎖定的媒體包括英國的每日郵報（Daily Mail）、每日快報（Daily Express）、泰晤士報（The Times），美國的福斯新聞（Fox News）與華盛頓郵報（Washington Post），法國的費加洛報（Le Figaro），德國明鏡周刊（Der Spiegel）與世界報（Die Welt），以及義大利的新聞報（La Stampa）。

研究人員表示，他們發現242篇「挑釁性親俄和反西方言論」張貼在俄羅斯有關新聞的讀者留言欄位中。

然後俄文媒體利用這些讀者留言大做文章，暗示西方大眾當中對俄羅斯政策和俄國總統普丁（Vladimir Putin）的支持。

這項針對網路活動的研究是在今年初俄羅斯和烏克蘭持續緊張的期間進行。

卡地夫大學犯罪暨安全研究所主任殷尼斯（Martin Innes）表示，從複雜性、範圍和規模來看，這項網軍行動格外重要。

「利用劫持西方媒體品牌的讀者留言欄位，網軍可以進行他們的宣傳，帶主流意見的風向。」

「在沒有安全措施來預防、遏止和偵測這類活動的情況下，我們調查的西方媒體特別容易受到這類的操縱。」

英國外相拉布（Dominic Raab）表示，英國及其盟友正在努力對抗「兜售謊言的克里姆林宮網軍」。英國外交部提供部份資金補助這項「開放資源溝通分析研究計畫」（Open Source Communications Analytics Research），