東南亞疫情爆「新世界工廠」停擺！　國際服飾大品牌要變貴了

▲越南疫情爆發，胡志明市病毒肆虐嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

先前和台灣同被列為「防疫模範生」的越南，因7月開始受到傳播力更強的Delta變異株肆虐，單日確診數不斷創下新高。疫情肆虐下胡志明等主要城市進入封城狀態，許多國際大廠被迫停工，預計將嚴重影響全球供應鏈。

綜合《華爾街日報》等外電報導，越南大量工廠倒閉將影響許多供應鏈的暢通，其中服飾業影響巨大。胡志明市從7月9日因疫情擴大而進入第二輪大規模停工後，國際服飾業大牌如耐吉（NIKE）、GAP和CalvinKlein等公司都受到衝擊。

越南的生產線可以說是服飾品牌的生命線，大公司相當依賴當地工廠持續不斷運作，最後好將產品銷往世界各地；根據美國服裝和鞋類協會（AAFA）數據指出，美國鞋類製造業中的3分之1產品都是越南製造，而美國服裝製造業中則有5分之1是由越南供應。

鞋類製造業中又以全球知名的NIKE，超過一半的鞋在越南當地製造生產，GAP和運動服裝品牌lululemon產品在越南生產的占比也超過30％；因此為了避免供應鏈受到影響，前述公司和其他80多家鞋類與服裝公司，7月就已致函美國總統拜登，希望美國政府加速對越南的疫苗捐贈，坦言越南的疫情與工廠營運是否完善，直接關係到美國服飾業的未來。

儘管自疫情爆發至今，供應鏈問題就一直困擾著這些國際服飾龍頭，但隨著Delta變種病毒攻破越南防線，工廠因封城必須全面關閉，是至今程度最嚴重的挑戰，可能得提前加大備貨量，或必須轉往中國等地尋找採購的替代對象，將可能導致成本上升。

AAFA發言人指出越南工廠最快也得在1至2周後恢復生產；然而因為停工期間正好是服飾銷售商針對年底各個節日拉貨備貨的時候，因此今年年底的採購是否順利成為一個巨大的未知數。