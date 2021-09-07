　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白露雙颱共舞？「璨樹」最快今接力生成　恐侵台時間曝

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲張承傳說，康森颱風目前在菲律賓中部群島，至於熱帶低壓則在關島西方。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「白露」，恐雙颱共舞！中央氣象局預報員張承傳表示，位於關島西方的熱帶性低氣壓，今有可能增強為輕度颱風，未來的走向影響周五之後的天氣變數，還要再觀察。氣象專家吳德榮提醒，不能排除熱帶低壓直接侵襲台灣的機率。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第14號颱風「璨樹」（Chanthu，柬埔寨提供，指花名）。

白露是秋天的第三個節氣，通常這時會漸漸轉涼。張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周四以夏季型午後雷陣雨天氣為主，範圍主要在中南部和其他山區，並有局部較大雨勢發生機率，夜晚清晨新竹以南沿海地區也有些零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周五之後的天氣變數較大，要看關島西方的熱帶低壓未來走向而定，目前預報是周五到下周一受其外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有些短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

張承傳分析，熱帶低壓今有可能成颱，大致以偏西轉西北方向，朝台灣東南方海面前進，至於周五、周六之後怎麼走、未來的增強幅度，由於各模式差異滿大，都還要再觀察。

而6日下午2時生成的康森（Conson）颱風未來動向，張承傳表示，它目前在菲律賓中部群島，未來路徑較明朗，將進入南海潮海南島前進，影響台灣程度較小。

▼康森颱風對台影響較小，未來須關注熱帶低壓動向。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，康森的未來動向與各國模式模擬相當一致，皆向西北穿過呂宋島，進入南海，對台無影響。

吳德榮指出，另一熱帶低壓才是觀察重點，由於受到太平洋高壓及康森外圍的氣流所導引，向西北西朝台灣前進，其不確定性範圍相當大，包括從琉球海面北轉及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除。

吳德榮分析，至於熱帶低壓強度是否發展成颱風？氣象局路徑潛勢預測圖顯示於今晚成颱，最新歐洲系集模式（ENS）模擬則稍晚一些、但會持續增強，而最新美國模式(GFS)模擬並無發展；由於此熱帶低壓的路徑、強度之預測，皆有比較大不確定性，故不需急著下定論，持續密切觀察才是上策。

▼美國聯合颱風警報中心最新預報熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝JTWC）

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑，各山區及桃園以南部分平地午後有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；周三、周四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑，桃園以南近山區有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣發生的機率。

吳德榮表示，周五至下周一太平洋高壓再減弱，天氣的變化與熱帶擾動（颱風或熱帶低壓）的動向息息相關，有不確定性，需再觀察。

▼吳德榮說，氣象局最新路徑潛勢預測圖（下圖左）顯示，康森對台無影響，另一熱帶低壓其不確定性範圍相當大，包括從琉球海面北轉及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除；最新歐洲系集模式（下圖右）亦有類似模擬。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／「三立準氣象· 老大洩天機」）

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
新北幼兒園爆群聚「5校停課」！板橋人崩潰：為什麼不全面停課？
白露雙颱共舞？「璨樹」最快今接力生成　恐侵台時間曝
HBO《火線重案組》男星疑因吸毒過量死亡　享壽54歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有夠派！這5星座情人「超愛為小事抓狂」　天蠍、獅子都別惹

幼兒園群聚基因定序今出爐　附近家庭注意！小孩有1症狀快就醫

白露雙颱共舞？「璨樹」最快今接力生成　恐侵台時間曝

木盒便當超黏飯！他夾到崩潰：盡力了　老饕曝「隱藏機關」秒清光

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳播鏈

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

酸退警「編故事」抹謝長廷！她點出政富二代言行關鍵

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

Loco、GRAY「遊戲雙黑洞」駱駝變翹臀XD　美珠獲選一起去無人島樂翻：我要結婚了

有夠派！這5星座情人「超愛為小事抓狂」　天蠍、獅子都別惹

幼兒園群聚基因定序今出爐　附近家庭注意！小孩有1症狀快就醫

白露雙颱共舞？「璨樹」最快今接力生成　恐侵台時間曝

木盒便當超黏飯！他夾到崩潰：盡力了　老饕曝「隱藏機關」秒清光

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳播鏈

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

酸退警「編故事」抹謝長廷！她點出政富二代言行關鍵

女星「極簡生活」月花2.5萬　東京置產想變包租婆

有夠派！這5星座情人「超愛為小事抓狂」　天蠍、獅子都別惹

男星突放送「18公分G凸照」！　IG狂開黃腔曝肉慾性癖…粉絲全嚇傻

東南亞疫情爆「新世界工廠」停擺！　國際服飾大品牌要變貴了

卓伯源批朱立倫選主席藏私心　「有私心就是不團結的開始」

夫外遇13年反控妻「3個兒子3個爸」　兩句話遭求償400萬

美網／謝淑薇組合奪大滿貫9連勝進8強　續往冠軍挺進

法國老牌巨星楊波貝蒙過世　享壽88歲

Google地圖驚現金髮裸臀辣妹！　地址曝光鄉民衝了

國中班導背著女友！幫13歲學生請假帶回家嘿咻4次　她直播自曝

椅墊遭割破？看監視器傻眼 90秒神移植 網驚：高手在民間

生活熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

這地方連發3天紓困金　持身分證就可領

白露雙颱共舞？璨樹最快今生成　恐侵台時間曝

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟

第八輪AZ「9/10上午10點」開放預約　時間到9/12中午12時止！

機師染Delta　彰化現高端爽約劑暴打潮

「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫：代表防疫不錯

AZ記憶力比mRNA好！醫師點出2疫苗「黃金交叉點」

快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

木盒便當超級黏飯　他夾到崩潰

更多熱門

相關新聞

雙颱恐接力！1熱帶低壓路徑曝光　

雙颱恐接力！1熱帶低壓路徑曝光　

氣象專家吳德榮表示，本周菲律賓東方海域有兩個熱帶擾動發展、且有互相干擾的跡象，已略提升對台灣的威脅。其中，菲律賓東方海面上熱帶性低氣壓已於6日下午2點生成為今年第13號颱風「康森」，而位置較偏東的熱帶性低氣壓TD16，強度逐漸發展，成颱的機會高，可能在本周五、周六（9/10、9/11）間最靠近台灣附近海域。

今年第13號颱風康森生成！　預測路徑曝光

今年第13號颱風康森生成！　預測路徑曝光

恐有秋颱生成！變天時間曝　今午後防大雨

恐有秋颱生成！變天時間曝　今午後防大雨

恐有秋颱生成！最新模擬大迴轉路徑曝

恐有秋颱生成！最新模擬大迴轉路徑曝

國家警報轟大雷雨！台北天空破洞

國家警報轟大雷雨！台北天空破洞

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風張承傳吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠：從出生就在辱華

這地方連發3天紓困金　持身分證就可領

台積電發聲：希望BNT疫苗快點開打

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面