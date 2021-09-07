白露雙颱共舞？「璨樹」最快今接力生成　恐侵台時間曝

▲張承傳說，康森颱風目前在菲律賓中部群島，至於熱帶低壓則在關島西方。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「白露」，恐雙颱共舞！中央氣象局預報員張承傳表示，位於關島西方的熱帶性低氣壓，今有可能增強為輕度颱風，未來的走向影響周五之後的天氣變數，還要再觀察。氣象專家吳德榮提醒，不能排除熱帶低壓直接侵襲台灣的機率。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第14號颱風「璨樹」（Chanthu，柬埔寨提供，指花名）。

白露是秋天的第三個節氣，通常這時會漸漸轉涼。張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周四以夏季型午後雷陣雨天氣為主，範圍主要在中南部和其他山區，並有局部較大雨勢發生機率，夜晚清晨新竹以南沿海地區也有些零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周五之後的天氣變數較大，要看關島西方的熱帶低壓未來走向而定，目前預報是周五到下周一受其外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有些短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

張承傳分析，熱帶低壓今有可能成颱，大致以偏西轉西北方向，朝台灣東南方海面前進，至於周五、周六之後怎麼走、未來的增強幅度，由於各模式差異滿大，都還要再觀察。

而6日下午2時生成的康森（Conson）颱風未來動向，張承傳表示，它目前在菲律賓中部群島，未來路徑較明朗，將進入南海潮海南島前進，影響台灣程度較小。

▼康森颱風對台影響較小，未來須關注熱帶低壓動向。（圖／氣象局）

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，康森的未來動向與各國模式模擬相當一致，皆向西北穿過呂宋島，進入南海，對台無影響。

吳德榮指出，另一熱帶低壓才是觀察重點，由於受到太平洋高壓及康森外圍的氣流所導引，向西北西朝台灣前進，其不確定性範圍相當大，包括從琉球海面北轉及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除。

吳德榮分析，至於熱帶低壓強度是否發展成颱風？氣象局路徑潛勢預測圖顯示於今晚成颱，最新歐洲系集模式（ENS）模擬則稍晚一些、但會持續增強，而最新美國模式(GFS)模擬並無發展；由於此熱帶低壓的路徑、強度之預測，皆有比較大不確定性，故不需急著下定論，持續密切觀察才是上策。

▼美國聯合颱風警報中心最新預報熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝JTWC）





吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑，各山區及桃園以南部分平地午後有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；周三、周四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑，桃園以南近山區有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣發生的機率。



吳德榮表示，周五至下周一太平洋高壓再減弱，天氣的變化與熱帶擾動（颱風或熱帶低壓）的動向息息相關，有不確定性，需再觀察。

▼吳德榮說，氣象局最新路徑潛勢預測圖（下圖左）顯示，康森對台無影響，另一熱帶低壓其不確定性範圍相當大，包括從琉球海面北轉及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除；最新歐洲系集模式（下圖右）亦有類似模擬。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）