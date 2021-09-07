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印度神童驚世預言又中！「7度成真」Delta侵台　他揭下波災難時間

▲▼「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言6月20日後，英國與以色列等推動疫苗接種國家會發生大事。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲「印度神童」阿南德。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者曾羿翔／綜合報導

印度神阿南德（Abhigya Anand）的預言似乎又再一次命中，他曾警告今年的9月開始要當心，綜觀目前疫情，對疫苗有抗藥性的Mu變異株至今截至8月底已在39國現蹤，另外還有C.1.2變異株在南非現蹤後，中國、英國、紐西蘭、葡萄牙以及瑞士等國也陸續傳出相關病例，台灣現在也面臨Delta感染擴散的危機。

阿南德本人對於9月要開始提高警覺的時間點也曾預言，這時人類會面臨「最糟的時期」，急轉直下的情況大約要到11月才會結束，到了11月21日以後，因為「木星離開魔羯座前往水瓶座」，人類的生活品質會開始好轉，12月經濟逐漸開始復甦，到時人類有望回歸正常生活。

▲▼美國,新冠,開學。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國開學後兒童染疫的病例大增。此為示意圖，非新聞當事人。（圖／達志影像／美聯社）

但是阿南德指出，好轉的情況到了明年（2022年)4月「因火星與土星相合」，人類可能又要面臨一波災難巨變，又會衝擊到全球經濟狀況。僅14歲的阿南德透過占星術多次成功預言新冠疫情，結果讓自己一夕爆紅，他在預言影片中還說，2023年4月23日之後，由於木星離開水瓶座，情況終將好轉，全球進入「大型重置」時刻，經濟進入成長期。

▲▼西非國家幾內亞驚爆政變，特種部隊出現在首都柯那基里（Conakry）。（圖／路透）

▲幾內亞驚爆政變，特種部隊出現在首都柯那基（Conakry）。（圖／路透）

回顧阿南德的成功預言，從新冠變種病毒爆發、邁阿密大樓以及日本靜岡土石流等天災人禍，他7月時說出的警告「8月與9月因木星逆行在魔羯座恐對世界不利」再成真，8月阿富汗政府垮台、海地發生強震等，再到9月目前的全球疫情轉變，包括變種病毒入侵、美國疫情升溫等，再到幾內亞軍事政變總統孔戴被叛軍逮捕，阿南德似乎7度預言成真，讓不少人都會參考這位神童說出的警示。

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