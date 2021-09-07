雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

▲目前太平洋地區有 1 個颱風、1 個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局提供）

記者閔文昱／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，本周菲律賓東方海域有兩個熱帶擾動發展、且有互相干擾的跡象，已略提升對台灣的威脅。其中，菲律賓東方海面上熱帶性低氣壓已於6日下午2點生成為今年第13號颱風「康森」，而位置較偏東的熱帶性低氣壓TD16，強度逐漸發展，成颱的機會高，可能在本周五、周六（9/10、9/11）間最靠近台灣附近海域。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，目前台灣仍受太平洋高壓影響，但菲律賓東側至南海為一大低壓區，菲律賓東方的熱帶系統已於今天下午14時增強為颱風「康森」，預計未來路徑為通過菲律賓之後進入南海機率較高，對台灣無直接影響。

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▲鄭明典表示，康森颱風位於菲律賓東南方近海，「有點直接跳級颱風的味道。」（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

另外，根據中央氣象局資訊，熱帶性低氣壓（TD16）已經於6日上午生成，20時的中心位置在北緯14.6度，東經137.8度，以每小時20公里速度，向北北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過一天的發展，菲東海上雙旋共舞確立，其中康森颱風路徑預測變數不大，週末進南海後，將朝海南島一帶前進。而熱帶性低氣壓TD16短時間內順太平洋高壓導引，向西至西北西前進，強度逐漸發展，成颱的機會高，周四、周五為路徑重點觀察期，預計會是風雨較集中核心的颱風。

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD16將向西至西北西前進。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周二至周四太平洋高壓稍微增強，為高溫穩定的天氣，午後雷陣雨範圍越來越小，主要在中南部局部地區和各地山區；周五到周日高壓慢慢減弱，且東南方海面或菲律賓東方有些低壓雲系，周五會慢慢來到東南邊海面，花東和恆春半島天氣較不穩定有局部降雨，午後雷陣雨也可能擴大到西半部和各地山區。

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