　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

▲康森颱風生成。（圖／氣象局提供）

▲目前太平洋地區有 1 個颱風、1 個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局提供）

記者閔文昱／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，本周菲律賓東方海域有兩個熱帶擾動發展、且有互相干擾的跡象，已略提升對台灣的威脅。其中，菲律賓東方海面上熱帶性低氣壓已於6日下午2點生成為今年第13號颱風「康森」，而位置較偏東的熱帶性低氣壓TD16，強度逐漸發展，成颱的機會高，可能在本周五、周六（9/10、9/11）間最靠近台灣附近海域。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，目前台灣仍受太平洋高壓影響，但菲律賓東側至南海為一大低壓區，菲律賓東方的熱帶系統已於今天下午14時增強為颱風「康森」，預計未來路徑為通過菲律賓之後進入南海機率較高，對台灣無直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭明典表示，康森颱風位於菲律賓東南方近海，「有點直接跳級颱風的味道。」（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲鄭明典表示，康森颱風位於菲律賓東南方近海，「有點直接跳級颱風的味道。」（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

另外，根據中央氣象局資訊，熱帶性低氣壓（TD16）已經於6日上午生成，20時的中心位置在北緯14.6度，東經137.8度，以每小時20公里速度，向北北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過一天的發展，菲東海上雙旋共舞確立，其中康森颱風路徑預測變數不大，週末進南海後，將朝海南島一帶前進。而熱帶性低氣壓TD16短時間內順太平洋高壓導引，向西至西北西前進，強度逐漸發展，成颱的機會高，周四、周五為路徑重點觀察期，預計會是風雨較集中核心的颱風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD16將向西至西北西前進。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周二至周四太平洋高壓稍微增強，為高溫穩定的天氣，午後雷陣雨範圍越來越小，主要在中南部局部地區和各地山區；周五到周日高壓慢慢減弱，且東南方海面或菲律賓東方有些低壓雲系，周五會慢慢來到東南邊海面，花東和恆春半島天氣較不穩定有局部降雨，午後雷陣雨也可能擴大到西半部和各地山區。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠「1點神分析」：從出生開始就在辱華
快訊／新北「強化二級警戒」　4措施出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳播鏈

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

酸退警「編故事」抹謝長廷！她點出政富二代言行關鍵

大專院校實體授課「有6條件」！開學防疫指引曝光：缺一就改線上

快訊／東部外海深夜一震「規模5.9」　最大震度4級

快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

Loco、GRAY「遊戲雙黑洞」駱駝變翹臀XD　美珠獲選一起去無人島樂翻：我要結婚了

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳播鏈

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

酸退警「編故事」抹謝長廷！她點出政富二代言行關鍵

大專院校實體授課「有6條件」！開學防疫指引曝光：缺一就改線上

快訊／東部外海深夜一震「規模5.9」　最大震度4級

快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

才剛贈台40萬劑AZ　波蘭外交部長：台灣是中國的一部分

新北幼兒園爆群聚「5校停課」！板橋人崩潰：為什麼不全面停課？

911事件關鍵時刻！幕僚長在小布希耳邊低語　「美國正受到攻擊」

墨西哥灣漏油來源找到了！　潛水夫用聲納探測到破管…呈現彎曲狀

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

英國「伊麗莎白女王號」航母首度泊靠日本　防衛大臣登艦參觀

吃滷味「什麼東西必點」　眾人齊推1類食材：少了它等於缺了靈魂

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

「火爆浪子」周資華復出挑戰T1職籃　成蔣淯安最佳後盾

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

椅墊遭割破？看監視器傻眼 90秒神移植 網驚：高手在民間

生活熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

這地方連發3天紓困金　持身分證就可領

第八輪AZ「9/10上午10點」開放預約　時間到9/12中午12時止！

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

居民求拆基地台　網：滿滿既視感

機師染Delta　彰化現高端爽約劑暴打潮

「條子鴿」被爆是議員服務處副主任

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

即／東部外海深夜一震「規模5.9」　最大震度4級

大專實體授課須6條件！缺一就改線上

「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

更多熱門

相關新聞

今年第13號颱風康森生成！　預測路徑曝光

今年第13號颱風康森生成！　預測路徑曝光

根據日本氣象廳資訊，菲律賓東方海面上熱帶性低氣壓已於今日下午15時生成為今年第13號颱風「康森」。

恐有秋颱生成！變天時間曝　今午後防大雨

恐有秋颱生成！變天時間曝　今午後防大雨

恐有秋颱生成！最新模擬大迴轉路徑曝

恐有秋颱生成！最新模擬大迴轉路徑曝

熱帶低壓生成！此刻「結構最強」

熱帶低壓生成！此刻「結構最強」

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

關鍵字：

颱風康森TD16

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

郭富城古天樂拍片現場出意外！1命危

張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠：從出生就在辱華

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

台積電發聲：希望BNT疫苗快點開打

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面