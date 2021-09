阿富汗難民批評德州基地伙食差　網怒：滾回去！

▲阿富汗難民因為抱怨伙食不好,引發網友批評「不知感恩」。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者林郁婷/綜合報導

一名已經逃往美國的阿富汗難民艾哈邁迪(Hamed Ahmadi),在推特放上一張食物照片,並寫下「量好少」的抱怨文 ,貼文一出,立刻引來網友謾罵,批評他不知感恩,隨後他也解釋,並不是在抱怨,只是想讓大家知道這就是難民的生活。

28歲的艾哈邁迪原本在喀布爾有一份好工作,經濟條件不錯,現在他不得不逃到美國,目前被安置在德州的布利斯堡基地(Fort Bliss)。他在推特上寫下「不是在抱怨,但這是我昨天的晚餐,下一餐可能是12小時之後了。」並附上一張餐盒的照片,裡面只有2塊長條形雞肉和少少的水果。

有些網友看到他的po文,留言表示同情他,但更多的人則是批評他不知感恩。「因為有13名美軍犧牲,你現在才能在美國抱怨餐點,傻眼!」、「那你乾脆待在阿富汗,就能去你喜歡的餐廳了。」、「你享用人民的納稅錢,還有什麼好抱怨的,不喜歡可以離開。」

據了解,艾哈邁迪以前和父母、兄弟姊妹一起生活在喀布爾,如今只有他一人靠非政府組織逃到美國,他的兄弟是一名特種兵,2個月前在與塔利班作戰時不幸離世,一位姊姊去年死於新冠肺炎,還有一位懷孕中的姊姊正在躲避塔利班,因為她曾是一名警察。

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0