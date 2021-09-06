饒舌歌手「6.7億粉鑽」鑲額頭　音樂祭跳下台！粉絲興奮硬拔秒噴血

▲26歲美國饒舌歌手Lil Uzi Vert額頭鑲了巨大粉鑽，結果慘遭粉絲硬生生拔除。（圖／翻攝自當事人推特）

記者張寧倢／編譯

26歲美國饒舌歌手Lil Uzi Vert於2月在前額植入一顆粉紅巨鑽，成為他的代表特徵，這顆據信是從他最喜歡的珠寶設計師Elliot Eliantte購入的粉鑽，約10到11克拉，價值2400萬美元（約新台幣6.7億元）。然而，他5日受訪時突然自爆，在一次表演中現場粉絲竟把鑽石硬生生拔除，讓他當場中斷演出。

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▲Lil Uzi Vert於2月首度公開他的粉鑽。（圖／翻攝自Instagram／liluzivert）

綜合外媒報導，Lil Uzi Vert今年2月初在推特上貼出一張「爆血照」，聲稱自己透過植入手術將鑽石鑲在額頭上，還說如果往後若未經適當摘除，自己可能會死。結果才不到4個月，他就透過IG表示已經摘下了鑽石，當時外界大多猜測是發生細菌感染。出乎意料的是，7月25日他在邁阿密Rolling Loud音樂祭演出當天，額頭上又出現了那顆超大粉鑽。

▲Lil Uzi Vert突然自曝，鑽石是在音樂祭上遭到粉絲拔掉。（圖／翻攝自YouTube／TMZ）

報導指出，Lil Uzi Vert於5日在紐約參加饒舌男星Jay-Z旗下俱樂部40/40成立18周年派對時，突然在媒體鏡頭前自爆，他在7月那場音樂祭的演出上跳入了觀眾群裡，結果額前的鑽石竟然被激動的粉絲用手硬生生拔除，「他們就這樣把表演毀了。」不過粉絲最後將鑽石歸還給Lil Uzi Vert，他也淡然地表示，自己沒事，「鑽石還在我手裡，所以我感覺很好，臉部也沒有受到嚴重損傷。」

▲Lil Uzi Vert額頭鑲上鑽石不久就發出爆血照。（圖／翻攝自當事人推特）

據先前報導，由於鑽石要價不菲，Lil Uzi Vert從2017年起就透過分期付款繳納，最後在2021年初繳清了費用，當時他在IG上曬出撥弄鑽石的影片時，有網友戲稱他像是漫威電影中的幻視，他兩度取下鑽石的新聞曝光後，都有網友在底下留言區上傳了幻視遭反派薩諾斯拔除寶石的動圖調侃他。

Absolutely nobody



Lil Uzi Vert fans at rolling loud pic.twitter.com/vVmsqmBgCz — WendyAnn (@GsAngelWendy) September 5, 2021

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