辣媽刺死3歲兒！童屍旁自刎「還拍垂死照po網」　只為報復孩子的爸

▲巴西一名母親刺殺自己的兒子，只為了報復前夫。（圖／翻攝自Facebook／Millena Paixão）

記者吳美依／綜合報導

巴西帕拉省（State of Pará）發生一起悲劇事件，25歲的米萊娜（Millena Iris Santos da Paixao）和前夫離婚後心生不滿，竟親手刺殺3歲兒子，並且試圖自殺，還在社群媒體上傳自己渾身是血的照片，一切都只是為了「報復」孩子的爸。

綜合外媒報導，本案發生於2019年12月，但本周才開庭宣判被告量刑。米萊娜和前夫在某次激烈爭執後，腦中浮出玉石俱焚的念頭，竟狠心持刀殺害兒子馬可斯（Marcos Paulo Vieir），並且試圖自刎。她將自己刺傷後，還上傳「血照」，並且寫下，「請好好疼愛你們的妻子，婚姻是很嚴肅的」。

米萊娜的「血照」很快引發親友注意，因此被及時發現並且送醫，但康復出院後，立刻落網並且面臨謀殺罪指控。儘管辯護律師表示，她長期飽受家庭壓力，且在犯案時罹患精神疾病，身心狀態都受藥物影響，但此說法顯然沒有說服法官。

米萊娜落網後，親手書寫一封公開信，懇請外界原諒自己「未能幫助兒子」，但仍被判處29年6個月有期徒刑，關押在庫庫魯納（Cucurunã）地區的監獄裡。

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