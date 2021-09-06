鐵路旁驚見「無臉女屍」皮膚全被撕下！　她遭割喉放血慘死

▲ 萊伊將巴嘉特帶到鐵軌附近的偏僻處殺害。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉邦日前發生一起驚悚案件，一名年輕女子與有婦之夫有染，二人維持情人關係長達二年後，女子日前要求男子與她結婚，否則要告他性侵。男子害怕被告，便將女子帶到偏僻處亂刀砍殺，更破壞屍體臉部，避免女子身分被認出。

根據《TIMES NOW》，上月24日有民眾在馬哈拉什特拉邦南杜爾巴縣一處鐵路附近發現一具女屍，喉嚨被割開，臉部皮膚全被割下，死狀悽慘。南杜爾巴縣警方調查發現，受害的23歲女子巴嘉特（Seeta Bhagat）為古吉拉特邦蘇拉特縣居民，便通知蘇拉特警方。

《印度時報》報導，蘇拉特警方獲報後迅速展開行動，逮捕38歲已婚男子萊伊（Vinay Rai）。萊伊來自比哈爾邦，在蘇拉特一家工廠工作，與妻子育有二個孩子，已經承認謀殺巴嘉特。

萊伊與巴嘉特的婚外情持續二年，約10天前將巴嘉特帶到蘇拉特，不久後得知巴嘉特先前曾愛上另一名男子，事後對男子提出性侵指控。巴嘉特隨後威脅萊伊，若萊伊不娶她，也要告他性侵。萊伊擔心巴嘉特提告，便決心殺害她。

二人幾天後乘火車到南杜爾巴，下車後萊伊將巴嘉特帶到鐵路附近的偏僻處，揮刀將她殺害，將屍體臉部割得殘破不堪，事後回到蘇拉特繼續工作。

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