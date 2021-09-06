以色列首例！「連頭女嬰」手術12hrs成功分離　出生1年終於面對面

▲ 以色列首例，連頭雙胞胎經過12小時手術分離成功。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列一名婦女去年8月生下一對後腦相連的雙胞胎女嬰，長達一年來，這對姊妹都看不到彼此。經過醫療團隊一年的準備，她們日前接受耗時12小時的手術，頭部成功分離，終於能夠與手足面對面，很可能完全恢復日常生活，也成為國內首例成功分離頭部的連體嬰。

位於貝爾謝巴的索羅卡大學醫學中心（Soroka University Medical Center）醫療團隊自這對雙胞胎去年8月出生以來，便開始計畫這場手術。兒童重症病房負責人拉薩爾（Isaac Lazar）表示，團隊中每一名人員都很清楚，任何錯誤的決定都可能左右生死，「手術是在嬰兒頭部主要血管之間進行，非常精細。我們都知道，任何出血都會帶來災難性後果。」

《天空新聞》報導，這種罕見的分離手術據信在全球僅發生20次，過程包括顱骨重建及頭皮移植。以色列國內外專家策畫數月，包括以3D模型進行模擬，並花費數百小時準備，確保一切順利進行。

拉薩爾5日向《以色列時報》說明，準備手術的每一步都無比複雜，術前必須升級所有醫療設備，並監控女嬰狀況，手術的困難程度更是超出想像。加上連體嬰相當罕見，且每一對狀況不同，能參考的研究十分有限。

經過12小時的手術，這對女嬰已轉移到重症病房，隔天可以自己呼吸，5日第一次面對面，令父母感到難以置信的喜悅。照片中可見，她們頭上都纏著繃帶，側躺在床上，面對一年來時刻相連的姊妹。

拉薩爾表示，由於她們出生後12個月來都無法移動頭部，導致生理缺陷，但若身體及認知能力能順利康復，就能趕上一般人，很可能完全恢復正常生活，這也是醫療團隊希望盡早進行分離手術的原因。

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