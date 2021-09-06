出生9天嫩嬰染疫！澳洲最年輕確診病患　母超自責：他呼吸很急促

▲澳洲一名出生僅9天的嬰兒確診新冠肺炎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名年輕媽媽8月17日開心生下兒子後，卻被醫生通知她確診新冠肺炎，過了幾天後，出生僅9天的兒子也感染，成為澳洲年紀最小的確診病例。這名媽媽自責地表示，她知道自己確診後都不敢抱孩子、幾乎24小時都戴著口罩，但孩子還是被傳染了，所幸孩子入院治療後，目前恢復狀況良好。

住在雪梨的年輕媽媽伍茲（Madeline Woods）在8月17日生下兒子，結果卻被醫院通知，她生產前一天去的診所有人確診，所以她也去做了PCR檢測，結果在19日確診。伍茲表示，她盡了一切努力避免傳給孩子，「我一直很緊張，餵他喝奶時都戴著口罩，第一個星期時我完全不敢抱他。」

沒想到，兒子出生9天後身體突然出現狀況，伍茲說，「那天晚上他呼吸開始變得急促，胸部也開始收縮起伏，這讓我感到很擔心，所以就立刻叫了救護車，把孩子送到醫院。」最後孩子也接受了PCR檢測，結果確認為陽性，他也是澳洲年紀最小的確診病患。

Nine-day-old baby is left struggling to breathe in hospital after catching Covid from his pregnant mother https://t.co/xl13RrKAot — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 6, 2021

伍茲知道結果的當下完全崩潰，所幸醫生跟護理師都告訴他，新生兒對病毒的抵抗力很好，一定能康復。雪梨兒童醫院醫師喬安娜（Joanna Ging）指出，在新南威爾斯州3000多名確診兒童中，絕大多數的症狀都很輕，「他們會有輕微發燒、咳嗽、流鼻涕、嘔吐或腹瀉，但很多孩子都沒有任何症狀。」

喬安娜表示，目前雪梨只有3名孩童確診後出現重症，目前正在加護病房治療，但這些孩子都有先天的疾病問題，「現在全球12歲以下孩童都無法接種疫苗，所以保護他們的最佳方式，就是讓整個社區的疫苗接種率提高。」

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