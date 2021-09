出生9天嫩嬰染疫！澳洲最年輕確診病患　母超自責：他呼吸很急促

▲澳洲一名出生僅9天的嬰兒確診新冠肺炎。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲一名年輕媽媽8月17日開心生下兒子後,卻被醫生通知她確診新冠肺炎,過了幾天後,出生僅9天的兒子也感染,成為澳洲年紀最小的確診病例。這名媽媽自責地表示,她知道自己確診後都不敢抱孩子、幾乎24小時都戴著口罩,但孩子還是被傳染了,所幸孩子入院治療後,目前恢復狀況良好。

住在雪梨的年輕媽媽伍茲(Madeline Woods)在8月17日生下兒子,結果卻被醫院通知,她生產前一天去的診所有人確診,所以她也去做了PCR檢測,結果在19日確診。伍茲表示,她盡了一切努力避免傳給孩子,「我一直很緊張,餵他喝奶時都戴著口罩,第一個星期時我完全不敢抱他。」

沒想到,兒子出生9天後身體突然出現狀況,伍茲說,「那天晚上他呼吸開始變得急促,胸部也開始收縮起伏,這讓我感到很擔心,所以就立刻叫了救護車,把孩子送到醫院。」最後孩子也接受了PCR檢測,結果確認為陽性,他也是澳洲年紀最小的確診病患。

Nine-day-old baby is left struggling to breathe in hospital after catching Covid from his pregnant mother https://t.co/xl13RrKAot