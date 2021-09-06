他海邊徒手抓「透明水母」晃來晃去！　網看影片嚇歪：全世界最毒

▲澳洲男子徒手抓劇毒箱型水母。（圖／翻攝自Facebook／ABC Darwin）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲箱型水母（box jellyfish）是目前世界上已知最毒的動物之一，不過澳洲北領地有一名男子在海邊看到這隻水母時，卻好像一點都不怕地將牠抓起，在攝影鏡頭前晃了晃之後，再將水母丟回海裡，讓看到影片的網友驚呼，「我不確定他是勇敢還是瘋了。」

來自北領地的原住民男子傑柯（Jacko）日前和朋友在海岸邊捕魚，從臉書上的影片可以看到，傑柯突然將手伸入水中，慢慢地抓起一隻水母，而這不是普通的水母，而是目前世界上最毒的澳洲箱型水母，結果傑柯毫不害怕地抓著水母的身體在鏡頭前晃來晃去，再一把丟回海裡。

"That's how you handle a box jellyfish in the Top End – Northeast Arnhem Land style." ‼️ Don't try this at home. Gurindji and Kungarakan man Jacko says he's encountered countless stings from the venomous tentacles of a box jellyfish. "I'm crazy enough to actually think I'm immune." Tune into ABC Radio Darwin at 4.40pm to hear the full story with Liz Trevaskis. 由 ABC Darwin 發佈於 2021年9月2日 星期四

傑柯說，這種水母在海邊很常見，他也曾經被輕輕螫到好幾次，而抓這種水母也有特殊技巧，就是要用手指抓住身體，而不是用整個手掌，還要注意那些有毒的觸鬚，「你還得注意風，不然風會把牠的觸鬚吹到你的肚子上，我們這邊都是這樣處理的。」

許多網友看到影片後都嚇壞了，紛紛留言表示，「一般人千萬別這麼做」、「我不確定他是勇敢還是瘋」、「這看起來是比較小隻的，毒性可能比較弱」、「這真的是太危險了」。

箱形水母又俗稱海黃蜂，是目前地球上毒性最強的動物之一，短短2分鐘就可以置人於死地，生活在澳州、紐幾內亞北部、菲律賓以及越南；牠有多達60根的觸鬚，每根長度最高可達到9公尺。今年初澳洲就有一名15歲的少年在海邊被箱型水母螫傷，在加護病房治療兩天後仍宣告不治。

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