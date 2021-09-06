他海邊徒手抓「透明水母」晃來晃去！　網看影片嚇歪：全世界最毒

▲澳洲男子徒手抓劇毒箱型水母。（圖／翻攝自Facebook／ABC Darwin）
記者張方瑀／綜合報導
澳洲箱型水母（box jellyfish）是目前世界上已知最毒的動物之一，不過澳洲北領地有一名男子在海邊看到這隻水母時，卻好像一點都不怕地將牠抓起，在攝影鏡頭前晃了晃之後，再將水母丟回海裡，讓看到影片的網友驚呼，「我不確定他是勇敢還是瘋了。」
來自北領地的原住民男子傑柯（Jacko）日前和朋友在海岸邊捕魚，從臉書上的影片可以看到，傑柯突然將手伸入水中，慢慢地抓起一隻水母，而這不是普通的水母，而是目前世界上最毒的澳洲箱型水母，結果傑柯毫不害怕地抓著水母的身體在鏡頭前晃來晃去，再一把丟回海裡。
"That's how you handle a box jellyfish in the Top End – Northeast Arnhem Land style." ‼️ Don't try this at home. Gurindji and Kungarakan man Jacko says he's encountered countless stings from the venomous tentacles of a box jellyfish. "I'm crazy enough to actually think I'm immune." Tune into ABC Radio Darwin at 4.40pm to hear the full story with Liz Trevaskis.由 ABC Darwin 發佈於 2021年9月2日 星期四
傑柯說，這種水母在海邊很常見，他也曾經被輕輕螫到好幾次，而抓這種水母也有特殊技巧，就是要用手指抓住身體，而不是用整個手掌，還要注意那些有毒的觸鬚，「你還得注意風，不然風會把牠的觸鬚吹到你的肚子上，我們這邊都是這樣處理的。」
許多網友看到影片後都嚇壞了，紛紛留言表示，「一般人千萬別這麼做」、「我不確定他是勇敢還是瘋」、「這看起來是比較小隻的，毒性可能比較弱」、「這真的是太危險了」。
箱形水母又俗稱海黃蜂，是目前地球上毒性最強的動物之一，短短2分鐘就可以置人於死地，生活在澳州、紐幾內亞北部、菲律賓以及越南；牠有多達60根的觸鬚，每根長度最高可達到9公尺。今年初澳洲就有一名15歲的少年在海邊被箱型水母螫傷，在加護病房治療兩天後仍宣告不治。
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