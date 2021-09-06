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日本首都圈緊急事態宣言「再延長2週」！　預計9日正式拍板

▲▼日本疫情,東京街頭。（圖／路透））

▲日本首都圈緊急事態宣言預計再延長2週。（圖／路透））

記者王佩翊／編譯

日本目前處於緊急事態宣言的21個地區即將於12日解禁，不過有鑑於部分地區疫情尚未完全獲得控制，因此當局決定針對包含東京都在內的首都圈，延長緊急事態宣言。此外，醫療體系緊繃的大阪等關西圈也有望延長。據了解，延長時間約為2到3週，菅義偉預計9日與幕僚協議，並召開對策本部會議決定。然而消息傳出，也讓已經陷入防疫疲勞的民眾紛紛叫苦，「怎麼又來了！」

根據《富士新聞網》報導，日本當局針對東京、埼玉、神奈川、千葉、群馬、北海道、靜岡、京都、大阪、廣島、福岡以及沖繩等21個都道府縣發布緊急事態宣言，原預計於12日解禁，然而儘管整體新增確診數已有減少趨勢，但是首都圈與關西地區等地的新增確診數與病床使用率尚未達到解除的標準，因此日本政府有意延長該地區的緊急事態宣言。

▲▼日本,東京,日本疫情,東京疫情,鬼滅之刃。（圖／路透）

▲日本民眾已經陷入防疫疲勞，封鎖政策成效逐漸下降。（圖／路透）

以東京為首的首都圈1都3縣已經被列入延長名單，日本當局目前也打算針對大阪等關西圈延長封鎖限制。具體的延長時間尚未定案，不過初步估算會延長至9月底，也就是2至3週。首相菅義偉近日與幕僚協議後，9日將會正式召開對策本部會議決定此案。

對於反覆延長的緊急事態宣言以及相關封鎖限制，當地業者苦不堪言。店家直言，先前黃金週與盂蘭盆節連假時，因為發布緊急事態宣言，因此生意一落千丈，好不容易熬過來了，現在又要再延2週，等於敬老日與秋分日的假期也無法吸引顧客上門，「真的累了」。

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