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父撂人攜大束帶質問校長　僅因兒子需要被隔離7天

▲▼亞利桑那州一位父親不滿兒子需要被隔離7天，找來2男子，質問校長。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞利桑那州一位父親不滿兒子需要被隔離7天，找來2男子質問校長。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國亞利桑那州（Arizona）一位父親被告知，兒子曾接觸新冠肺炎檢測陽性者，必須自主隔離7天，讓他相當不滿，認為自己的小孩沒有生病，不需要離開學校，甚至找來2名男子到校長辦公室對質。最後，女校長瓦戈（Diane Vargo）受不了，打電話報警，男童的父親被逮捕，事情才告一段落。

根據《美聯社》報導，事件發生在圖森市（Tucson）的麥斯奎特小學（Mesquite Elementary School），一位男童因為接觸過確診者，被要求自主隔離7天，無症狀後才可回到學校，校方將此事告訴男童父親，沒想到他無法理解學校的做法，並且找來2名男子質問校長，其中1名男子手上還拿著一條黑色的軍用束帶。

瓦戈受訪時表示，她不斷地安撫男童父親的情緒，並耐心解釋當地的防疫政策，「他們認為這樣違法，並且想要逮捕我，因為有2個人不是家長，還帶著武器，所以我覺得很危險，要求他們離開。」三人拒絕離開辦公室，於是瓦戈只好報警，警方最後逮捕了男童的父親。

學區負責人卡魯斯（John Carruth）表示，報警是正確的做法，這件事也是在提醒大家需要更有耐心去聽別人的意見。

據了解，這不是該學區第一次發生抗議事件，4月在鳳凰城以南130英里（約209公里）也發生一起衝突，學區拒絕取消戴口罩上學的規定，家長非常不滿，在沒有戴口罩的情況下，一群人衝進會議室，最後透過警察才維持住秩序。

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