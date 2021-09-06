南韓「錯誤接種」9天暴增近500件　431人注射過期疫苗！混打也出包

▲南韓新冠疫苗接種出包，疏失案例10天暴增近500件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓開放第一劑AZ接種者混打輝瑞/BNT疫苗，派遣代表團到美國催貨的莫德納疫苗也將於這兩天陸續到貨381萬劑，截至5日，整體疫苗覆蓋率為58.4％，日前更宣布10月將跟進歐美「開打第3劑」。然而，南韓政府6日數據卻指出，疫苗接種疏失10天內暴增近500件，累計將近1400件。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠病毒預防接種應對推進團表示，截至6日0時為止，第一劑與第二劑新冠疫苗接種合計有4647萬件，其中發生疏失的案例就有1386件，比例約為0.003％，與8月27日公布的數據相比，在10天之內就發生了多達491件疫苗接種疏失。

數據顯示，其中以「疫苗種類與保管疏失」的806件（佔58.1％）為最大宗，這類疏失包含注射超過有效期限的疫苗、弄錯混打的疫苗廠牌等因素。迄今共計有13家醫院為431名南韓民眾接種了過期疫苗，而由於南韓只開放AZ混打BNT，莫德納則規定只能單獨使用，但各地卻傳出許多民眾被誤打莫德納作為AZ之後的第二劑疫苗。

▲南韓至今已有超過3000萬人打過第1劑新冠疫苗。（圖／路透）

其他疫苗接種疏失包含，施打錯誤劑量282件（佔20.3％）、接種時間錯誤141件（佔10.2％）、接種對象錯誤108件（佔7.8％）、使用稀釋比例錯誤之疫苗45件（佔3.2％）、注射方法錯誤4件（佔0.3％）等。

推進團表示，接種「過期疫苗」的案例正在增加，呼籲接種單位按照入庫日期的順序使用疫苗，並於接種前再次確認效期，尤其是保存於超低溫冷鏈的BNT與莫德納兩款mRNA疫苗，必須在解凍後31天與30天之內用畢。疫苗不良反應調查組組長權根勇（音）表示，目前為止尚未出現上述接種疏失而引發的重症或主要異常反應報告，各地方自治團體可在調查後決議，曾發生錯誤接種的醫療機構是否要中斷其接種服務或政府補助金。

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