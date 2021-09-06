千金「裸身躺屎尿中」等死！遭親媽囚禁閣樓25年　只因愛上窮律師

▲法國名媛布蘭琪被母親囚禁在閣樓裡25年。（圖／翻攝Twitter@jugularwedding）



記者吳美依／綜合報導

法國曾發生一起駭人案件，25歲名媛布蘭琪（Blanche Monnier）出生於極受尊敬的上流家庭，一度被封為「法國最美的女人」，卻因堅持想要嫁給一位窮律師，慘遭母親囚禁在黑暗閣樓裡，並用鐵鍊綁在床上，直至25年後才獲救。她被發現時，體重只剩下55英鎊（約25公斤），全身赤裸躺在自己的排泄物中，瀕臨死亡。

《每日星報》等外媒報導，1876年，布蘭琪認識了一名年紀稍長的律師，雖然對方身無分文，但2人仍立刻陷入熱戀。她發現這門婚事遭母親強力反對後，依然堅決表示，絕不會嫁給媽媽安排的任何一個對象，永遠都會選擇愛情而不是金錢，未料不久後便人間蒸發。

布蘭琪的媽媽是一名寡婦，滿心期盼美麗的布蘭琪嫁進豪門，才能讓全家人維持高檔上流生活；發現女兒不聽話後，竟狠心聯合兒子馬塞爾（Marcel），將布蘭琪囚禁在閣樓裡，並且把窗戶釘起來。她還向鄰居表示，女兒不幸發瘋了，所以才會在半夜絕望地哭喊尖叫。

▲50歲的布蘭琪被發現時，被鍊在床上，奄奄一息。（示意圖／取自Pixabay）



不久後，母子倆謊稱布蘭琪已經去世，舉行喪禮後便繼續過日子，彷彿一切都不曾發生。而布蘭琪卻終日生活在黑暗中，被迫在睡覺的地方排泄，吃著僕人扔到骯髒床上的剩飯，甚至遭老鼠及昆蟲啃食，並且幾乎失去語言能力，瀕臨崩潰邊緣。

1901年5月23日，巴黎總檢察長辦公室收到一封匿名舉報信，揭發這起「非常嚴重的事件」，他們起初抱持懷疑態度，因為這一家人聲譽很好、極受敬重，但最後仍決定前往調查。調查人員打開深鎖房門後，立刻被臭氣熏昏，好不容易打開封死窗戶後，才發現床上躺著一名全身赤裸、瘦如骷髏的女人，那就是奄奄一息的布蘭琪。

其中一名調查人員回憶，「這個不幸的女人完全赤裸，躺在腐爛草墊上，四周是糞便、肉塊、蔬菜、魚肉及腐爛麵包構成的汙泥，床上還有牡蠣殼和蟲子」，周遭還有無數老鼠亂竄。他表示，房間裡的臭氣和汙穢讓眾人難以忍受，根本無法待下去。

案情曝光後，布蘭琪的媽媽和哥哥雙雙被捕，但母親落網15天後便死在獄中，哥哥則靠著律師專業成功鑽了法律漏洞，逃過15個月有期徒刑。布蘭琪被緊急送醫治療，但終生飽受精神疾病所苦，包括厭食症、嗜糞癖以及思覺失調症等等，最後於1913年死於布盧瓦（Blois）的一間精神病院。

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