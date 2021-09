傳阿富汗副總統出逃！塔利班占領最後一省　反抗軍最新動向曝光

▲塔利班宣稱完全占領龐吉夏省。圖為塔利班情報特種部隊。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班(Taliban)6日宣稱,現已完全占領反抗勢力所在的龐吉夏河谷(Panjshir Valley),但此消息傳出後沒多久,反抗軍隨即對外強調「抗爭將會持續」。另據俄媒報導,阿富汗副總統沙雷已經離開龐吉夏省,前往中亞國家塔吉克。

綜合美聯社、法新社報導,數千名塔利班武裝份子一夜之間攻占龐吉夏省8個地區,粉碎龐吉夏河谷反抗軍勢力。塔利班首席發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)直言,組織已完全掌控龐吉夏,「有了這場勝利,我國終於完全脫離戰爭泥淖。」依據網路流傳的照片,可見多名塔利班成員站在龐吉夏省長官邸前方。

Taliban claimed that they captured Panjshir province completely. Taliban said in a statement that all NRF soldiers 'escaped'. pic.twitter.com/G2YeCO5Ena

JUST IN Taliban hoisted flag at Panjshir Governor House after taking control of the last province that was under rule of anti-Taliban forces in Afghanistan



pic.twitter.com/U4LJ6zGTUu