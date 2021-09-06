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傳阿富汗副總統出逃！塔利班占領最後一省　反抗軍最新動向曝光

▲▼ 塔利班情報特種部隊。（圖／路透）

▲塔利班宣稱完全占領龐吉夏省。圖為塔利班情報特種部隊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）6日宣稱，現已完全占領反抗勢力所在的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），但此消息傳出後沒多久，反抗軍隨即對外強調「抗爭將會持續」。另據俄媒報導，阿富汗副總統沙雷已經離開龐吉夏省，前往中亞國家塔吉克。

綜合美聯社、法新社報導，數千名塔利班武裝份子一夜之間攻占龐吉夏省8個地區，粉碎龐吉夏河谷反抗軍勢力。塔利班首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）直言，組織已完全掌控龐吉夏，「有了這場勝利，我國終於完全脫離戰爭泥淖。」依據網路流傳的照片，可見多名塔利班成員站在龐吉夏省長官邸前方。

反抗塔利班陣營「民族抵抗陣線」（NRA）領袖小馬樹德（Ahmad Massoud）現階段尚未做出公開回應。不過就在塔利班發布全面占領龐吉夏省的消息後，民族抵抗陣線表示，龐吉夏河谷對抗塔利班的戰鬥將會持續進行。

不過，雙方5日晚間交戰似乎相當激烈，塔利班至少出動數十輛車輛，載著大批組織成員進入龐吉夏河谷。

此外，依據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）稍早在推特發布的最新消息，阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）已經離開龐吉夏省，前往中亞國家塔吉克。

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