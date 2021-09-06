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拜登超正孫女要嫁了！曾攜男友參加就職大典　IG曝「2字甜到炸」

▲▼拜登與孫女娜歐蜜（Naomi Biden）在IG上宣布和男友訂婚。（圖／翻攝自IG／@naomibiden）

▲拜登的長孫女娜歐蜜（Naomi Biden）在IG上宣布和男友訂婚。（圖／翻攝自IG／@naomibiden）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登長孫女娜歐蜜（Naomi Biden）最近在IG宣布與男友尼爾（Peter Neal）訂婚，據美媒報導，這對情侶已經交往至少3年時間，僅管這對準夫妻尚未公布關於婚禮的任何細節，但由於娜歐蜜和祖父拜登的感情相當好，外界猜測拜登有可能會親自出席她的大喜之日。

▲▼拜登與孫女娜歐蜜（Naomi Biden）2011年乘坐副總統專機「空軍二號」抵達中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與孫女娜歐蜜（Naomi Biden）2011年乘坐副總統專機「空軍二號」抵達中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約郵報》報導，現年27歲的娜歐蜜出生於1993年，是拜登次子杭特（Robert Hunter Biden）與前妻所生的長女，下有21歲的芬尼根（Finnegan Biden）與20歲的麥西（Maisy），3個孫女與拜登的感情都相當不錯，今年（2020年）美國國慶她們也現身白宮，和祖父母一同觀賞煙火秀。長孫女娜歐蜜除了會在IG、推特上傳與拜登的合照之外，先前受訪時還曾表示自己很高興能夠搬到華盛頓特區，住在祖父母附近。

▲▼拜登的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）在IG上宣布和男友訂婚。（圖／翻攝自IG／@naomibiden）

▲拜登與長孫女娜歐蜜（2圖皆為右）關係相當密切。（圖／翻攝自IG／@naomibiden）

報導指出，娜歐蜜與男友尼爾據悉交往了至少3年的時間，兩人首次公開情侶關係是在2019年娜歐蜜生日時，尼爾在個人社群帳號上PO文慶祝她的生日，文中寫道，「她比全世界應得的都還要更善良、更有愛心、更體貼，尤其是我，何其有幸能和她一起踏上人生的旅途。」此後，小倆口從不避諱同框，甚至在求婚之前，尼爾就已經習慣被當作拜登家族的一員，年初，他還陪同娜歐蜜出席拜登的總統就職大典。

▲▼拜登夫婦與孫女們在白宮的國慶活動中自拍。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登夫婦與孫女們在白宮的國慶活動中自拍。（圖／達志影像／美聯社）

娜歐蜜與尼爾4日同時在各自的IG上傳同一張合照，其中娜歐蜜的左手無名指戴著一顆鑽戒，娜歐蜜在發文中簡明地寫上「永遠」（Forever），尼爾則是什麼都沒寫，男女雙方的好友紛紛在貼文下方留言恭喜。報導稱，雖然兩人都沒透露求婚細節，也沒有預告婚期將會定在何時，但外界猜測屆時拜登很可能會以某種方式參與婚禮，但白宮目前尚未發表正式評論。

▲▼拜登的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）在IG上宣布和男友訂婚。（圖／翻攝自IG／@naomibiden）

▲▼拜登的長孫女娜歐蜜與男友尼爾交往至少3年。（圖／翻攝自IG／@naomibiden）

▲▼拜登的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）在IG上宣布和男友訂婚。（圖／翻攝自IG／@naomibiden）

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